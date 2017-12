Buscan solución por rejas

Publicidad

El Gobierno municipal busca una salida el conflicto entre vecinos de la colonia Álamos Oriente que están a favor y en contra de la colocación de rejas en las calles de la misma.Así lo afirmó el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, al decir que las rejas se han vuelto un problema para la vialidad en Celaya.Esto, luego de que la Dirección de Desarrollo Urbano ordenó al comité de colonos la apertura por una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado.Ante ello, el comité ha manifestado que por un amparo legal el proceso de colocación se detuvo, por lo que no las pueden abrir.“Lamentablemente ya está provocando situaciones de inconformidades entre los propios colonos, como es el caso paradigmático de la colonia Álamos, que hay colonos de acuerdo y colonos en desacuerdo”, señaló el Alcalde.“Creo que nosotros no dejaremos de hacer lo que está de nuestra parte. El punto es dar la seguridad a los ciudadanos. Seguiremos trabajando, viendo que no se presenten este tipo de situaciones”.Agregó que ya se atendió a quienes están a favor y en contra, por lo que se busca dar salida al conflicto.