Protestan ¡sólo 2! contra transporte público

A pesar de haber realizado la convocatoria durante varias semanas solo dos personas asistieron a la manifestación contra el sistema de prepago del transporte público en Celaya.Desde antes de las 10 de la mañana, el presidente de la Asociación México Paz y Progreso, Alfonso Montero llegó solo afuera de las ex instalaciones de la feria de navidad.Colocó en una reja una manta con la leyenda ‘Se derogue convenio tarjeta SIBE’ y esperó durante unos minutos a que llegaran más personas.“Ya se me había advertido que era difícil que la gente participara porque hay miedo, hay temor, hay pánico, hay alerta porque se dice que el gobierno está vendido”, aseguró en entrevista.Para ese momento, ya estaban presentes elementos de Tránsito y Policía Vial quienes posteriormente lo custodiaron en su trayecto en tres vehículos de la dependencia municipal para no entorpecer el tráfico.15 minutos después llegó la señora Alicia de 80 años de edad con quien acordó que si no se sumaban más personas saldrían con rumbo al Jardín Principal a las 10:30 de la mañana.Con entusiasmo, Alfonso Montero, quien durante los último 23 años ha sido un activista social en el municipio, desamarró su lona y acordó con los elementos de tránsito cerrar un carril del bulevar Adolfo López Mateos para comenzar su manifestación.Alfonso Montero y Alicia caminaron por los más de dos kilómetros del bulevar custodiados por tres vehículos de tránsito e incluso más representantes de medios de comunicación que los propios manifestantes.En su trayecto, diversas personas se detenían en su camino para observar sobre qué era la manifestación, automovilistas bajaban la velocidad para asomarse por las ventanas de su vehículo y algunos jóvenes grabaron parte de su trayecto.Al llegar al Jardín Principal algunas personas se le acercaron para compartir su molestia sobre el transporte público coincidiendo en las fallas que ha tenida el Sistema de Boleto Electrónica (Sibe) desde su implementación.“El problema de transporte público es cada vez más caótico y más se revela los intereses que hay dentro de la administración municipal porque todos al unísono defienden a las empresas transportistas y al sistema pero no a la ciudadanía”, comentó en entrevista.Finalmente, afirmó que busca que se sumen universidades para que junto a su asociación “ciudadanicen el transporte público” mediante una encuesta ciudadana sobre los problemas del transporte público.