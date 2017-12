Militarizar al País no es la solución contra la violencia

Publicidad

La aprobación, el pasado jueves, por parte de la Cámara de diputados (todavía falta la aprobación de los senadores) de la Ley de Seguridad Interna, no es la solución de fondo que reclama el país. Es más, es todo un cambio de modelo de seguridad que trasgrede la Constitución, porque se hizo por mayoría simple, no por las dos terceras partes, y sin la aprobación de la mayoría de los Congresos de los Estados.La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dice algo que es totalmente verídico y real: El actual modelo de seguridad en México es “muy preocupante”. Sí, porque el gobierno ataca los efectos y no las causas de este mal. Cuando empezó el gobierno de Calderón, éste sacó al ejército a las calles para combatir la violencia e inseguridad que había dejado el de las botas, Fox. Todos creímos que esta era una medida de emergencia y temporal, pero no, continúo durante todo el sexenio del panista y cuando llegó Peña Nieto al poder, en lugar de acabar con esto, la profundizó con las consecuencias de todos sabidas. Con Calderón hubo más de cien mil muertos de inocentes civiles en el fuego cruzado entre delincuentes y militares y en éste, posiblemente se haya aumentado la cifra porque no se lleva la cuenta.La nueva Ley de Seguridad Interna, efectivamente militariza al país y en lugar de acabar con el ejército en las calles, lo institucionaliza y prácticamente suple las fuerzas de seguridad ya establecidas. Lo que debiera haber sido temporal, se convierte en permanente y definitivo. Obviamente esta no es la solución para acabar con la violencia e inseguridad que padecemos. Debemos ir a las causas de este mal. ¿Cuáles son? En primerísimo lugar, la pérdida de los valores morales. Estos son la cimiente de un país próspero, seguro, justo, tranquilo y en paz. Los valores morales acaban y destruyen la pavorosa corrupción.¿Por qué el gobierno de Peña Nieto se va por los efectos y no por las causas? Porque tiene una enorme cola que le pueden pisar. Él es producto de esa corrupción, ya que surgió del mafioso grupo Atlacomulco, del estado de México. Su riqueza y la de su grupo se hicieron al amparo del poder. Carlos Salinas sigue mangoneando a ese grupo y ellos trabajan para su beneficio y no para el de las mayorías del pueblo. En estas circunstancias, no pueden tomar las medidas correctas y adecuadas, porque ellos se autodestruirían ya que al atacar la corrupción de fondo, se atacan a sí mismos. Por eso optan por dar “soluciones” fallidas, que van a traer más mal que bien. La transgresión a los derechos humanos va a ser la constante con esta nueva ley.Por todo esto y muchas cosas más, esta ley de seguridad interna no va a dar la solución, va a dar certeza jurídica y va a legalizar lo ilegal para que el ejército cumpla las tareas que le corresponden, de acuerdo a la ley, a las fuerzas de seguridad existentes, a las que habría que reforzar. Todavía falta la ratificación del Senado, pero seguramente este será un mero formalismo, porque la consigna ya está dada y los senadores priístas no se tentarán el corazón, como lo hicieron el jueves pasado los diputados, y aprobarán esta ley que perpetuará al ejército en las calles. Esta es una falsa solución que tarde o temprano reventará… Al tiempo.POSDATA UNO.- El gasolinazo no se dio este pasado viernes, pero no olvidemos que el primero de enero nos pueden dar la sorpresa fatal. Además hay que tener en cuenta que esta es una falsa liberación de precios, mientras se mantenga el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es lo que encarece realmente el precio de la gasolina, sin él la gasolina costaría un 40% menos. Pero este impuesto el gobierno corrupto de Peña Nieto no lo quiere eliminar.Hay que estar atentos y pendientes porque el primero de enero nos pueden dar la sorpresa. Esperar cosas buenas de este gobierno peñista como baja de precios, es una quimera o fantasía. Lo bueno es para ellos y lo malo para el pueblo.POSDATA DOS.- José Antonio Meade, es el virtual candidato del Pri a la presidencia de la República. Todos los partidos políticos están desprestigiados. Todos quieren llegar al poder para su beneficio de grupo y no para el beneficio de la ciudadanía. Es un hecho el desprestigio de esta partidocracia, que se ha convertido en enemiga del pueblo. El Pri, eligió a Meade, porque no es priísta, ya que todos los priístas estás desprestigiados, pero tiene muchas cosas en su contra. Como secretario de Hacienda, autorizó el gasolinazo y la inflación que le siguió.Meade es un tecnócrata que siempre ha obedecido las órdenes de sus superiores, ¿él podrá ser el que ahora dé las instrucciones? Además fue un tecnócrata gris, sin fuerte personalidad. Se le ve débil y con falta de carácter. El representa más de lo mismo, como tecnócrata es de los que prefieren mejorar la macroeconomía en lugar de la micro, del bolsillo de cada uno. Representa estabilidad, pero no elevar el nivel de vida, que es lo imperativo para los mexicanos. Continuará…