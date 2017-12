La considerada "princesa del pop", Britney Spears , cumplió 36 años este sábado y recibió un particular homenaje de la reina del género, nada menos queMadonna .

A traves de su cuenta en Instagram la artista compartió un video en el que se la puede escuchar haciendo un cover de "Toxic", uno de los grandes hits de Britney de su álbum In The Zone, en el que curiosamente colaboró con Madonna en la canción "Me Against the Music" del año 2003.

La diva aseguró en su red social que el cover no sólo estaba dedicado a Britney, sino que también era su manera de aportar su grano de arena para despertar conciencia en el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, que se celebra el 1 de diciembre de cada año.

Silence =Death! . Song For World AIDS Day! . #toxic #poisonparadise @britneyspears. Happy Birthday!! Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 1:45 PST

¿Te parece un regalo bueno?