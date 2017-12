Miguel Herrera en deuda con Azcárraga y con el americanismo

Publicidad

El técnico de América, Miguel Herrera, aceptó estar en deuda con el propietario del equipo, Emilio Azcárraga, después de que el cuadro de Coapa quedó eliminado de las semifinales tras caer con Tigres.El estratega aceptó que, aunque consiguieron 30 puntos en el torneo regular que cualquier rival hubiera querido tener, se fracasó porque el objetivo era conquistar el título del certamen."Me voy con la deuda porque no conseguimos el título, acá siempre se exige el título y se lo exigen a todos los técnicos y los jugadores que estén, hoy es un equipo que hizo 30 puntos, fuimos eliminados en una semifinal y estamos siendo muy criticados, eso es lo que exige nuestro equipo, más de la mitad de los equipos del torneo exigirían un torneo como el de nosotros sería extraordinario pero para nosotros no", dijo.Rechazó que vayan a prescindir de los servicios de Carlos Darwin Quintero "tuvo una buena campaña, no podemos prescindir de esos jugadores pero sí tenemos que traer a alguien que le compita a Darwin, necesitamos más gente que desequilibre para tener mucho mayor competencia".Herrera se dijo consciente que en América tienen dos torneos en puerta y, por ello, necesitan un plantel basto para que pueda tener buena participación en ambos "tenemos que tener gente de recambio, no podemos exigirle a un jugador que juegue tres partidos por semana y que esté al 100 por ciento".El "Piojo" Rechazó que Oribe Peralta sea el responsable de la falta de gol "es un jugador que se entrega, aquí todos somos culpables, hicimos un buen torneo y una muy mala Liguilla, fue un fracaso". Herrera y directiva se reunirán este lunes para definir el plan de trabajo así como para determinar altas y bajas. Hasta el momento, ningún jugador ha pedido salir de la institución.