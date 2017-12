Pereyra tundió con todo a Gustavo Díaz... 'se casó con los referentes'

Publicidad

A Jorge Pereyra no le gustó salir del León y menos de la forma en la que ocurrió.Para el delantero, la manera en la que el técnico de la Fiera, Gustavo Díaz, lo relegó del equipo fue injusta, hasta el punto de señalar que el uruguayo se "caso con los referentes".Durante una entrevista con el periodista Cesar Luis Merlo, Pereyra explotó contra Díaz, asegurando que le faltó hombría y no se explica su falta de juego en el Club."Yo me había ganado un lugar con (Javier) Torrente, que era un muy buen tipo, que me tenía confianza. Con el cambio de entrenador, tuve muy pocas chances. Díaz no me hablaba, no me explicaba por qué dejé de jugar"."Me voy caliente porque la verdad el tipo éste (Gustavo Díaz) no me dio la oportunidad, mis propios compañeros me decían, no entiendo no te pone éste tipo. Me hubiera gustado un poco de hombría y que me dijera no te pongo porque eres malo, no te pongo porque no me agrada tu cara”, señaló molesto el ex jugador esmeralda.El ariete también señaló que Díaz solo tenía ojos para los jugadores referentes."Yo notaba que él estaba casado con un grupo de futbolistas, con los más referentes", finalizó enojado.