Adeudan pagos a policías tras Cervantino

“Nos piden que los apoyemos con la cobertura del FIC, y pues no hay de otra, lo malo es que ya cuando termina no pagan rápido, además lo meten en nuestra nómina lo cual genera que se nos rebaje la cantidad por eso de los impuestos, deberían de dárnoslo aparte”, dijo un elemento inconforme.

Elementos de la Policía Municipal dijeron estar inconformes debido a que no les han pagado por completo la compensación por trabajar 12 horas más durante el Festival Internacional Cervantino.Mencionaron que esta situación es año con año, y cada vez es menos dinero, a pesar de estar vigilando la ciudad por 24 horas sin descansar.La Dirección General de Seguridad, ya les otorgó una parte del dinero de la compensación, pero aún les falta otro pago, el cual puede llegar a finales de este mes, así lo aseguró Christian Ortiz, director de la Policía.“Entre el 30 y 31 de este mes está asignado para entregarles el dinero, se está haciendo lo necesario sólo que el Estado quien es el que lo dará, no ha depositado los dos millones de pesos, pero en cuanto llegue el recurso, se distribuirá, en este pago estamos tratando de que se lo realicen aparte para que no les genere impuestos y les quiten dinero, solo les pedimos a los elementos que no se desesperen”, afirmó el Director General de la Policía.