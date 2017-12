Cotto se despide del boxeo con derrota

Publicidad

La leyenda del boxeo, Miguel Cotto, fue sorprendido por el estadounidense Sadam Ali en el Madison Square Garden quien ganó por decisión divididaCotto ha protagonizado nueve combates en el lugar que los neoyorquinos suelen llamar "la meca del boxeo", y cada una de esas peleas fue la estelarSus combates en la víspera del Desfile del Día de Puerto Rico en Manhattan se convirtieron en toda una tradiciónHa ganado también en el Yankee Stadium, y en Barclays Center y en Hammerstein BallroomDe hecho, Cotto ha peleado 11 veces en Puerto Rico y 12 veces en alguno de los cinco distritos de Nueva York"Ha sido un placer para mí tratar de entretenerlos por 17 años", declaró Cotto"Lo he hecho lo mejor posible en cada oportunidad, buscando lo mejor para mi familiaEllos son todo para mí y estoy tan orgulloso de ellos como ellos de mí”Cotto tiene algo parecido a una familia en la Gran Manzana debido a su popularidad en Nueva YorkEs casi tan habitual en el Garden como los Rangers y los Knicks"Cuando empezamos con Miguel, sus hijos eran pequeños, pero ahora han crecidoHa vendido más de 150000 localidades en el Garden", subrayó Fisher"Miguel es quien hace que el Garden sea la 'meca del boxeo'Nos alegra que Miguel se vaya por decisión propia”Cotto tiene foja de 41-5 con 33 nocauts, pero no dejen que esas cinco derrotas los engañenHa perdido con rivales como el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, Floyd Mayweather Jr, Manny Pacquiao y Antonio MargaritoEl boricua ha ganado seis títulos mundiales: el de peso junior welter de la OMB; el peso welter de la AMB y la OMB; los súper welter de la AMB y la OMB; y el mediano de la CMBEl primer lo ganó en 2004, cuando su próximo rival tenía sólo 15 años"He entrenado casi toda mi vida, desde que tenía ocho años", afirmó Ali (25-1, 14 nocauts), nacido en Brooklyn y que el año pasado perdió su único combate por un campeonato del mundo ante Jessie Vargas, noqueado en nueve asaltos"Todos desean una oportunidad como ésta por un título mundial frente a una leyendaSi uno no está preparado para una leyenda como Miguel Cotto, entonces va a estar en problemas”