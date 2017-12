"No sé mucho sobre México": DT de Suecia

Publicidad

La espectacular y gélida ciudad de Moscú desveló el destino de las 32 selecciones que competirán en la justa mundialista del próximo año, y que se celebrará precisamente en RusiaEl camino de la Selección Mexicana tiene escritos los nombres de las poderosas Alemania, Suecia y Corea del Sur, hecho que da por sentado al Grupo F como uno de los más complicados y competitivos del MundialEs por ello que les comparto las primeras reacciones de los rivales del combinado azteca, quienes no dudan en resaltar lo complejo que les resultará enfrentar al equipo que comanda Juan Carlos OsorioPara Janne Andersson, estratega de Suecia, lo fundamental será aprovechar las fortalezas defensivas de sus jugadores, pero además, echar mano de todo el arsenal ofensivo con el que cuentanAquí les comparto mi plática con el director técnico que tomó las riendas de dicha escuadra hace no mucho, en 2016 y que se dio el lujo de dejar fuera de la justa a la poderosa Italia para regresar a la competencia más importante del mundo tras dos ediciones de ausencia¿Cómo se siente con el Grupo que les tocó? "Me siento bien, creo que es un Grupo donde no habrá especulaciones, sé que debemos evitar la presiones"¿Qué opina de compartir Grupo con Alemania? "Creo que Alemania es el país más fuerte del mundo, pero también jugar ante México y Corea del Sur será realmente complicado"¿Qué opinión tiene sobre México? "La verdad todavía no sé mucho sobre México y tampoco sobre Corea del Sur"Nosotros los hemos visto jugar mucho, sobre todo en el partido contra Italia, y sabemos que usted como director técnico es muy bueno manejando la presión contra un equipo grande"Sí, aunque no hay que olvidar que también tuvimos ciertas dificultades en los partidos contra Francia y HolandaTuvimos también un juego amistoso contra Portugal y todos estos equipos son muy buenosCreo que si jugamos bien tendremos oportunidad contra cualquier equipo porque estamos acostumbrados a jugar contra buenos equipos"¿Cómo describiría la forma de jugar de su equipo? "Somos un equipo fuerte, tenemos grandes futbolistas que juegan en los mejores equipos de la Premier LeagueLa mentalidad sueca es fundamental para ello, trabajamos como un equipo siempre por un bien comúnSomos muy fuertes en la defensa y también podemos aprovechar las pelotas detenidas para anotar"