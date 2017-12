La lucha libre mexicana tendrá su Última caída en televisión

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La lucha libre mexicana llegará al canal de paga Space en forma de serie de ficciónDaniel Martínez (Corazón de melón), Alex Perea (Cloroformo) y Arnulfo Reyes (Blue Demon) encabezan la producción que inicia grabaciones a fin de mesBajo el título La última caída, estará conformada por 10 episodios para contar la historia entre un padre y un hijo unidos por el deporte del ringUno es un ejecutante del pancracio que desea un retiro digno y, el otro, seguir su ejemplo“Son tres meses de rodaje, con locaciones en México y Querétaro”, señala Arnulfo Reyes“Yo hago a Púlsar, que es el nombre de una estrella enorme, con un gran poder y es rudísimo, me voy a divertir mucho”, añadeEl que habla ya sabe lo que es ser luchador en la pantalla, al haber interpretado uno en la también serie Blue Demon (con tres temporadas al aire), siendo a la vez un hombre al servicio del antagonista principalEsta vez, para fortalecer su preparación, ha estado entrenando con profesionales como Michael Corleone y El BandidoOtros gladiadores como Vampiro Canadiense y Máscara Sagrada Jr le han asesorado en varias cosas“Han sido cuatro meses de estar practicando”, indicaLa última caída será dirigida por Sergio Sánchez Suárez, realizador de la serie Dios Incy el largometraje Tequila: historia de una pasiónJavier Díaz Dueñas, Pedro Romo y Andrés Pardavé, entre otros, integran el elencoEn 1938 fue la primera producción de lucha libre para cine, llamada Padre de más de cuatro, con Leopoldo El Chato Ortín, teniendo que pasar 11 años más para realizarse No me defiendas compadre con Tin Tán y Wolf Ruvinskis, este último como el enmascarado del filmeHasta ahora se contabilizan más de 200 realizacionesMil Máscaras, Huracán Ramírez, Neutrón y Octagón son algunos de los luchadores que han protagonizado historias en el celuloide