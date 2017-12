Luminarias del Tuzobús sin funcionar; peligro de usuarios

Publicidad

Lámparas que no prenden, otras medio alumbran, otras parecen estrobos y hay tramos donde todo es penumbra, este es un escenario constante en 18 de 32 estaciones que opera el Tuzobús en su recorrido del sur al centro de la ciudad.El equipo de AM Hidalgo visitó a partir de las siete de la tarde las estaciones para constatar lo dicho por nuestros lectores.Ser observó que las estaciones ubicadas al sur de la ciudad, son las que presentan mayor deficiencia en su iluminación, a partir de la estación Central de Autobuses hasta Gabriel Mancera.Por ejemplo, cuatro lámparas deberían alumbrar la rampa de ascenso y descenso en Centro de Justicia dirección México-Pachuca, pero no prenden. Los usuarios transitan por el lugar iluminados por el foco de una casa aledaña y por los faros de los vehículos que pasan por el sitio.Tecnológico de Monterrey es otra estación con deficiencias de iluminación, lámparas que prenden por unos segundos, iluminación con efecto de estrobo, otras no sirven. Además de estar situado en una zona escolar, también es el acceso a una de las plazas comerciales más grandes de la ciudad.La falta de alumbrado público constituye el tercer problema más importante en la infraestructura de las ciudades, sólo después de baches en avenidas y delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etc), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI en su apartado sobre Desempeño Gubernamental.Las deficiencias de alumbrado son una constante pese a que el gobierno del estado transfiere 1.2 millones de pesos de forma mensual a la empresa encargada de operar el Corredor Felipe Ángeles SA de CV, de acuerdo con información del secretario de Movilidad, Rufino León Tovar.Y en el último trimestre del año, el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, José Meneses Arrieta, anunció que se aplicarían 4.5 millones de pesos para colocar 12 escaleras, las cuales irían acompañadas de luminarias; no obstante, las estaciones donde se han colocado escaleras presentan deficiencias de iluminación como el resto.Estaciones donde se colocaron nuevas escaleras pero tienen deficiencias de iluminación son Matilde, Efrén Rebolledo, Tercera Edad, Ejército Mexicano, Felipe Ángeles, SEPH, Tecnológico.Estaciones que tienen deficiencias de iluminación: Gabriel Mancera, San Antonio, Centro de Justicia, Vicente Segura, Juan C. Doria, Hospitales, Bicentenario, Centro Minero, Zona Plateada, Tecnológico de Monterrey, Central de Autobuses.