Pediré a EU que reduzca consumo de drogas: AMLO

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, no descartó la posibilidad de ofrecer amnistía a los líderes de los grupos delictivos, a fin de que se termine la violencia y se garantice la paz en el país“Hay que hablar con los mexicanos y hay que plantearles que necesitamos paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el paísVamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas”, dijo—¿La amnistía sería para líderes de cárteles? —preguntó un reportero—Vamos a plantearloLo estoy analizando, lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidadEn entrevista, López Obrador criticó la estrategia de seguridad que está del gobierno federal y adelantó que si gana la Presidencia en 2018 atenderá las causas que la provocan, como la pobreza y la corrupción “Se ha utilizado una estrategia equivocada, querer resolver el problema con medidas coercitivas: con policías, soldados, marinos, con cárceles, con la aplicación de mano dura, masacresEso no sirve, ya lo estamos viendo, hay que cambiar la estrategia, hay que atender a la gente”, dijoLópez Obrador dijo que su objetivo es explorar todas las posibilidades para que se garantice la paz y la tranquilidad en el país, entre ellas, ofrecer amnistía y exigirle al gobierno de Estados Unidos que implemente programas para reducir el consumo de drogas de sus habitantesEste sábado fue el tercer día de la gira de trabajo que realiza López Obrador en GuerreroVisitó el municipio de Quechultenango, en el bastión de Los Ardillos, una de las bandas más violentas en el estadoEn Quechultenango, López Obrador encabezó un mitinAhí informó que en ese municipio ninguno de los militantes de Morena quiere ser el candidato a la presidencia municipal por temor a la violenciaPor ello, el dirigente de Morena dijo que está convenciendo a los militantes para que participenLa noche del 23 de noviembre, el dirigente de Movimiento Ciudadano y aspirante a la alcaldía Quechultenango, Armando Arturo López Solano, fue asesinado a balazos en la cabecera de ese municipioEl ex presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega , ha dicho que por la vía plurinominal buscará ser otra vez legislador localBernardo es hermano de Antonio, Celso e Iván, presuntos líderes de Los ArdillosEste sábado, Andrés Manuel López Obrador también estuvo presente en Huitzuco