Perspectiva

Publicidad

Recién inaugurada su candidatura, nos llega un anuncio breve del externo del PRI. Imágenes en 40 segundos. Propuesta de campaña, mensaje dirigido a los jóvenes, ideas de lo que México puede ser. El “clip” se comprime en golpes de pantalla con un ritmo vertiginoso. “Crecer económicamente (contenedores a todo el mundo)/como potencia mundial/el mejor lugar para vivir(varios jóvenes, una joven estudiante)/ritmo de tambores/ “para invertir, para crecer/seguridad/progreso/el México que tu quieres/es posible/un México/líder/seguro/en paz/grandioso/fuerte/exitoso/…Siguen las frases y aparece en un segundo el rostro de Meade. Luego termina con “hagamos de México una potencia”. Meade18Desde el lanzamiento de la plataforma de internet que uniera a Yahoo con America Online, llamada Oath: no había visto un anuncio tan bien realizado. Sueños que plantea Meade18 en 40 segundos. Es un mensaje dirigido a quienes decidirán la contienda del 2018, los jóvenes de entre 18 y 35 años, donde se dará la batalla final entre Andrés Manuel López Obrador, José Meade y probablemente el joven Ricardo Anaya.Seguro que los científicos sociales más preparados, los expertos en campañas políticas y sus miles de encuestadores propondrán el camino para triunfar en la mente de los nuevos mexicanos empadronados. Mientras tanto el PRI desaparece del anuncio. Colores verdiblancos de bandera sin partido y un gris sobrio que dice nada más Meade18.El “señoritingo” será un contendiente que nunca imaginó El Peje. Por varias razones: contará con toda la maquinaria del PRI, sin que aparezca el logotipo a lo largo de la campaña, tendrá todo el apoyo de los gobernadores priístas y en un descuido de varios panistas que no querrán a un Peje o a un Anaya diciéndoles qué hacer. Ofrecerá una visión moderna del México con acento en la libertad económica, el estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Además acierta en dirigirse en un lenguaje político fresco, de imágenes que los adultos y los adultos mayores apenas comprendemos. Vértigo rítmico de impacto en una palabra, en una fotografía de un lugar llamado México que no conocemos. Casi parece describir a Hong Kong o a Singapur, a Suecia o a Suiza.Soñar grande/“una potencia mundial”. La extrapolación del constante quejido de Andrés Manuel y hasta del propio Anaya. Luego la arenga “creamos en nosotros” /sueña/suda/opina/estudia/lucha/trabaja/crece/levántate/conquista/“Es momento de poner a México en otro nivel”. Apenas se captan las palabras con sus ideas por la velocidad.El contrapunto es lo que la oposición puede aducir. Somos un país tercermundista/inseguro/pobre/corrupto y eso se lo debemos al/PRI. La campaña de Meade venderá de nuevo esperanza a la muchedumbre del bono demográfico, lo ancho de la pirámide generacional del milenio. Una invitación a ser parte de algo grande, de un poder transformador que tiene hambre de servir y de construir. Sólo con ese poder se podrá derrotar el PRI a sí mismo. Por eso era imposible que uno de cepa como Miguel Ángel Osorio tuviera oportunidad. Tampoco Aurelio Nuño podía a pesar de su juventud o José Narro por su edad.La realización del mensaje vale la pena. Ahora está en todas las redes y en am.com.mx (Continuará)