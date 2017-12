Aceptan deficiencia de redes de agua en Tula

Publicidad

Tras la queja de los vecinos del fraccionamiento Arboledas sobre las condiciones deficientes de la red de agua, Salvador Jiménez Calzadilla, titular de la Comisión de Agua de Tula, reconoció que tienen que cambiar la red en algunas zonas.Bajo este contexto, los habitantes de dicho fraccionamiento recalcaron que las constantes fugas se deben al material de baja calidad utilizado para dotar a la unidad habitacional del servicio del agua.Jiménez Calzadilla, señaló que el número de fugas que atienden en esa zona es variado, ya que algunos días no se suscita ninguna y otras hay hasta cuatro.Aunque, dijo, que algunas partes si necesita ser cambiada la red, manifestó que algunas de las fugas se dan en las llaves ya que varias casas están deshabitadas y otros pobladores hacen mal uso de ellas.En cuanto al drenaje, dijo que desde la Comisión se da mantenimiento tres veces por semana a la fosa de oxidación lo que ha aminorado las molestias en ese sentido.Finalmente, manifestó que el tanque elevado no es usado por el sistema. En este sentido, los pobladores acusan que no cuenta con las características técnicas para operar.