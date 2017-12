O les dan trabajo o cierran la carretera Atotonilco-Texas: sindicalistas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Amagan con cerrar la carretera Atotonilco-Texas en caso que la Cemix no les otorgue trabajo, advirtieron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Empleados, Chóferes, Transportistas y Obreros de la Construcción en general (Sinatrec), sección El Refugio.El secretario general de la sección José Domingo Yáez López, informó que la empresa dedicada a la fabricación de tinacos no les ha ofrecido empleo desde hace ocho meses.Esto a razón de que en esa fecha realizaron una protesta en las afueras de la planta para exigir el pago del adeudo por concepto de acarreo de material, luego de este suceso, se les ha negado el empleo afectado así a los 25 agremiados de la sección.Sin embargo, sí se ha contratado a transportistas del estado de México, quienes han abaratado sus costos con tal de obtener los fletes, lo que representa una práctica desdeal, afirmó el dirigente.Mientras que el pago de los adeudos, se les otorgó a cuenta gotas ante la insistencia de los transportistas atotonilquenses y al no existir avance en la negociación de otorgar más trabajo, los integrantes del Sinatrec acordaron que en estos días harán un bloqueo en la entrada de la empresa y en la carretera estatal Atotonilco-Texas para presionar a la empresa a que resuelva la problemática.