Indagan ataque en Barrio Nuevo

En torno a los hechos ocurridos en la colonia Barrio Nuevo el viernes, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), declaró que el ataque fue directo contra la familia.Rocío Mayo Valadez, jefa de unidad en la Subprocuraduria General de Justicia, declaró:“El día de ayer (viernes) a las 10:30 horas, nos reportaron de la calle Bustamante entre Guadalupe Victoria y Comonfort de la colonia Barrio Nuevo, que se encontraban tres personas sin vida en el interior de un automóvil. Al acudir el Ministerio Público especializado en investigación de Homicidios, tiene a la vista un vehículo Seat línea Ibiza color blanco con tablillas del Estado de Guanajuato que presentaba daños por impacto de arma de fuego, en el interior se observaron dos personas del sexo masculino y una femenina sin vida, fueron identificadas con los nombres de Moisés Laguna Gonzales de 31 años, Diana Enriques Moncada de 29 años y su hijo Franco Emiliano de 2 años de edad”.Mayo Valadez explicó que la familia tenía su domicilio en la colonia Colinas del Río, pero se encontraban en ese lugar para visitar a una hermana del occiso.“Después de estar con su hermano, Moisés se dirigió a la casa de su hermana Fátima, quien vive en el lugar donde ocurrió el hecho, cuando le avisaron que ya estaban sin vida, pues de la menor que iba en el vehículo no tenemos dato alguno” argumentó Rocio Mayo.En torno a la investigación que se lleva hasta el momento Rocío Mayo Valadez, informó que hasta ahora la PGJ no tiene datos de que el occiso contara con antecedentes penales, como lo refirió la Secretaria de Seguridad Ciudadana la noche del asesinato.“No tienen antecedentes las personas, nosotros estamos checando el antecedente y que nos arroja la base con Moisés no localizamos hasta el momento antecedentes, pero aún nos faltan recabar los de Seguridad Pública, vamos a checar” comentó la funcionario.En tornó datos recabados con familiares, Moisés era un ingeniero, trabajaba en Abasolo, en una empresa que se dedica al ramo textil para los autos de la armadora Mazda.Hasta el momento se desconoce porqué fue atacado y aún se investiga lo ocurrido, pues no se tiene ninguna linea de investigación hasta el momento.