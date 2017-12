Llama a no olvidar sentido de la Navidad

Publicidad

En el primer domingo de adviento, el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz pidió a los fieles no olvidar el objetivo de la época navideña de reflexión y cambio interior, así como dejar de lado el consumismo y las fiestas que no van acordes al sentido religios de la festividad.Señaló que aunque aún hay grupos y familias que dedican estas fechas a vivir el verdadero sentido de la Navidad, aún hay algunas donde no se descubre que este tiempo es de conversión.El Obispo de Irapuato indicó que se debe buscar justicia para los habitantes de los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó en Chiapas, que tienen comunidades muy pobres y con grandes problemáticas sociales, en donde nadie pone atención.Indicó que los problemas de tierras entre ambos pueblos no se han solucionado por parte de las autoridades, lo que ocasiona enfrentamientos muy fuertes, por lo que lanzó un llamado a que en esta época se les haga caso.Agregó que no se puede solucionar la problemática sólo con asistencia social, y que el gobierno debe entrar de raíz al problema, ya que de lo contrario, seguirán los enfrentamientos entre ambos pueblos.