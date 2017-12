Pide PRI ‘cancha pareja’ electoral

Publicidad

Para el proceso electoral del 2018, el PRI espera civilidad y condiciones de “cancha pareja”, pues no pueden ir con desánimo, señaló el Presidente del Comité Directivo Municipal (CDM), José Arrache Murguía.Comentó que pese a las acusaciones en su contra, el CDM trabaja de manera directa en cuestiones internas para preparar los procesos, con las organizaciones y saliendo a convencer a la gente de colonias y comunidades.Refirió que si los otros partidos ven como ocioso firmar un pacto de civilidad, es problema de ellos, en específico del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, considerando los ataques que en varias ocasiones ha hecho contra el PRI.“Consideramos que ya son otros tiempos, no queremos entrar en polémicas desgastantes e innecesarias, pero lo que sí no vamos a permitir es uno, que se denoste el trabajo de nuestros regidores o diputados, que tienen todo el apoyo institucional de nuestro partido, pero lo más interesante de todo, es que vamos a exigir en un momento dado, respeto y cancha pareja, eso queda claro”, dijo.Arrache Murguía reiteró que el PRI no es autor material de problemáticas de inseguridad y hechos para desestabilizar al municipio, y aunque no es un asunto que les preocupe ya, se debe dejar claro que en el Irapuato actual no hay condiciones de seguridad, por lo que el gobierno debe dedicarse a trabajar en los suyo.