Ven positivo cambio de Mando Militar

Empresarios irapuantenses ven con buenos ojos los cambios que se realizarán en la Región Militar.“En ocasiones los cambios son para mejorar, más tratándose de mandos militares o policiacos. Mejorar en el sentido de que no se establezcan intereses de ningún tipo. Seguramente los repetidos cambios obedecen a estrategias propias de la milicia. Lo que significará un apoyo contundente para mejorar la seguridad en Irapuato y en Guanajuato es la instalación completa de la Policía Militar”, dijo Sergio Ascencio Barba, director de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato AC.Destacó que existen empresarios que han pensado en cerrar sus negocios o mudarse con sus familias, debido a la inseguridad que hay en Irapuato; sin embargo, confían en que esto sea temporal“Seguimos confiando en que esto es pasajero, que Irapuato y Guanajuato dejarán de estar en los primeros sitios de inseguridad”, destacó.Recalcó que esta situación afecta también de manera directa al sector turístico.Por su parte, el empresario Gabriel Villegas, dijo que ve positivos los cambios que se realizarán con el proyecto de la Brigada Militar.“Es bien sabido por quienes pertenecen o han pertenecdido a instituciones militares que constantemente tiene que haber estos cambios, tiene que haber rotación en los Comandantes precisamente pensando en el bienestar de todo mundo. Es una práctica muy comun en las diferentes estancias militares. Desde luego lo veo sano”, dijo.Sin embargo, opinó que aumentar la presencia policial o militar no terminará a corto plazo con la inseguridad en la zona.“Desde cualquier punto es positivo(...) pero esto no va a provocar que se resuelva la situación de inseguridad, pues este problema es el resultado de muchas prácticas sociales en las que hemos estado mal, como sociedad y como gobierno, revertir esto a corto plazo es prácticamente imposible”, declaró.