Y ahora, ¿quién nos defiende?dirá un clásico en la tele,pues seguro nadie entiende,o no habrá nadie que pele.Y es que, a partir del momento,las gasolinas varían precio,no faltará algún jumento,que lo aumente como necio.Ojala, como en otra parte,el precio sea bien visible,y no, como cosa de arte,lo oculten lo más posible.Y es que hay que comparar,en donde este más barata,será más fácil tratar,si lo ves en seña basta.Quiera que la autoridad,ayude en el menester,que pida señalizar,todos los precios a ver,una cosa va a pasar,precio no va a descender.