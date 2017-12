Etapas de la vida

Publicidad

En esta etapa de la vida política de México es inevitable sentir la tentación de abordar el tema de las precandidaturas de personas que anhelan llegar a distintos puestos de elección popular en los que ellos, como “salvadores de la patria”, dicen estar dispuestos a inmolar sus “valiosísimas” vidas a favor de ese generoso pueblo que los mantiene en la opulencia a cambio del hambre y grave necesidad que padece.Sin embargo, en esta ocasión no cederé a la fuerte tentación de ese discutido y delicado tema porque me ha llegado el texto de una poesía que ha sido premiada en el Festival de San Serení del Monte y que nació en la lúcida mente de Guadalupe, Lupita Díaz de Cristiani y que a esta tentación de hacerla extensiva a ustedes, apreciables lectores, no he podido resistir. Y dice así:““¡Qué rico hueles, mi vida!” “¡Qué perfumada, mi amor!” Éramos recién casados, fueron frases de rigor. Después del baño él olía a Yardley o qué sé yo, mientras yo me perfumaba con perfumes Christian Dior. Pero hoy…“¡Qué diferencia! Él huele a ungüentos, y yo a la Pomada del Tigre que me pongo al por mayor. ¡Cómo han cambiado los tiempos de cuando él me conoció!”“Antiguamente lucían, encima del gavetero, una rosa, su retrato, un perfume y un reloj. ¿Ahora? Un frasco de aspirinas, el ungüento de rigor, unas vendas, mis anteojos, las píldoras de alcanfor, la jeringa, la ampolleta, el algodón y el alcohol.…Y en el suyo, amontonados, para que quepan mejor, un vaso para sus dientes, el frasco de la fricción, un libro abierto y sus lentes, jarabe para la tos, el agua y la aspirina por si nos viene un dolor…”“Sin embargo, no añoramos “Lo que el viento se llevó”, recordamos lo que fuimos y vivimos nuestro hoy. En las mañanas, sin prisas, siempre la misma canción, “¿Cómo dormiste, mi cielo?”. “Un dolor me despertó” … “¿Cómo te sientes, mi vida?” “Hoy tengo un fuerte dolor”.“Y por las noches, acaso recordando algo mejor, oliendo a salicilato, a pomadas y a inyección, repetimos lo de siempre, lo mismo de ayer y hoy: “Que duermas muy bien, mi vida”. “Que duermas muy bien, mi amor” …“Rezamos un Padre Nuestro y damos gracias a Dios.””Con uno de ustedes que al menos haya sonreído, apreciables lectores, el objetivo se ha cumplido.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones.