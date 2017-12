Publicidad

Soy orgullosamente Irapuatense y tengo pasión por Irapuato. Mi formación es de ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey y además de construir soy empresario hotelero. Impulso la atracción turística a Irapuato porque creo representa un importante generador de redistribución de la economía local.Con los nuevos gobiernos para el 2018, nuevos legisladores, es momento de seguir planteado acciones desde la ciudadanía. Por fortuna somos una ciudad media en la que todos nos conocemos, todos somos amigos, somos paisanos, con muchos familiares entre nosotros, clientes, proveedores.La amistad, sin duda, es un gran valor que caracteriza a los Irapuatenses. En lo particular estoy muy agradecido con Dios, con centenares y centenares de irapuatenses con quienes comparto esta gran ciudad.Veo que en la política se dan muchas las diferencias ideológicas y de conductas personales y formas de Gobierno, pero al final todo pasa, somos irapuatenses y tenemos que privilegiar la civilidad política, pero sobre todo la amistad.Desde hace muchos años Irapuato ha venido superando divisionismos colectivos. Las nuevas generaciones son más abiertas y no guardan agravios. En la empresa, en la política, en la religión, tenemos que privilegiar la amistad, los acuerdos, la civilidad, porque las amistades nos llevan al diálogo y por consecuencia, a limar asperezas y a resolver nuestros problemas como socios, como clientes, como rivales políticos de momento. Al final debemos de ser amigos todos, como principio de conducta básica.Más aún, el diálogo amistoso, los acuerdos, deben de privilegiarse entre la política, sobre todo porque en la medida de los acuerdos, podrá haber resultados benéficos para nuestra ciudad y nuestra sociedad, y porque en la medida de los distanciamientos entre los políticos, en esa medida vendrán los perjuicios para la población.Al cumplir un amigo y servidor 40 años de edad, es un gusto y un privilegiado para mí ser amigo de todos. Los cargos en los gobiernos y en los partidos son pasajeros y al final los amigos son los que quedan. No es posible que nuestros gobernantes y políticos vivan enemistados toda su vida. Esta vida es para dar lo mejor de uno.Tengamos pasión por Irapuato y sumemos amigos para ser una gran ciudad llena de una atmósfera de amistad y de entendimiento entre todos.