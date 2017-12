Desconocen motivo de triple crimen

Publicidad

Moisés Laguna González fue asesinado con su esposa e hijo cuando visitaba a sus hermanos para acordar una reunión familiar.Las autoridades no tienen una línea de investigación por el asesinato de la familia, ocurrido en Irapuato la noche del viernes.Las víctimas fueron identificadas como Moisés Laguna González, de 31 años, Diana Enríquez Moncada, de 29, y el hijo de ambos, Franco Emiliano de 2 años, informó Rocío Mayo Valadez, jefa de unidad en la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato.La familia era habitante de la colonia Colinas del Río, al momento del crimen se encontraba en Barrio Nuevo porque había ido a visitar a dos hermanos del papá, y a ponerse de acuerdo sobre la comida familiar que todos harían ayer.“Después de estar con su hermano, Moisés se dirigió a la casa de su hermana Fátima, quien vive en el lugar donde ocurrió el hecho”, dijo la funcionaria.Moises con su esposa e hijo.Minutos después del triple crimen vecinos aseguraron que en el asiento de atrás del auto Ibiza de la familia iba una niña, a la que rescataron ilesa, sin embargo la Procuraduría de Justicia desconoce este hecho.“De la menor que iba en el vehículo no tenemos dato alguno”, aseguró Rocío Mayo.La vocera de la Procuraduría informó que hasta ahora no tienen datos que confirmen que Moisés Laguna contara con antecedentes penales, como aseguró la Secretaría de Seguridad Ciudadana la noche de los homicidios.“No tienen antecedentes las personas, nosotros estamos checando el antecedente y lo que nos arroja la base con Moisés, no localizamos hasta el momento antecedentes, pero aún nos falta recabar los de Seguridad Publica, vamos a checar”, dijo.Familiares declararon a las autoridades que el padre de familia asesinado era ingeniero y trabajaba en una empresa de Abasolo dedicada a la fabricación de textiles para los autos de la empresa Mazda.