Caifanes en León, ¡un talento de 30 años!

“¡Ahí esta la bandita de Caifanes, llévela, llévela!”, exclamaron los vendedores.



“Éste concierto es tuyo, nosotros sólo somos un pretexto para que te unas esta noche aquí, raza”, dijo Hernández.



“Por ahí tenemos una mesa por donde podemos apoyar a la candidatura independiente de Marichuy, quien representa a las comunidades indígenas.

“No les estamos diciendo que voten por ella, sino que la apoyemos a que llegue a ser escuchada, se necesitan 800 mil firmas para que pueda ser candidata a la Presidencia, así que pueden hacerlo por aquí o por Internet”, dijeron Saúl y Diego.



“Todavía hay mucho por hacer, hay gente sin hogar, niños sin padres, todavía no está bien la situación, sigamos apoyando. Vamos a hacer un silencio”, dijo, y todos levantaron su puño, en señal de respaldo.

, la fuerzasigue más viva que nunca.de todas las generaciones en la Velaria de la Feria, y qué mejor motivo queDesde las siete de la tarde, la raza llegó ataviada en atuendos rockeros, niños con chamarras y otros más con la fiesta encima.Entre el frío, y la emoción de volver a escuchar a, los fans prepararon su garganta., se apagaron las luces, corrió un video de finales de los 80, donde se conmemoró la historia de Caifanes., una de las clásicas y deleite de los oídos de los viejos rockers, abrió el espectáculo., llevaron a más de uno a sacar su billete de 100 pesos para comprar cerveza, así comenzó el ir y venir de bebidas que fue la sentencia de muchos al terminar la noche.Una de las sorpresas de la noche fue esta bandera “leonesa”. Foto: TwitterHernández, con su infaltable discurso político, llamó a la reflexión y agradeció a todos su presencia en el antepenúltimo concierto de la gira 2017., fue liderada por el teclado de Herrera, quien mostró su gran talento como multi-instrumentalista. El vocalista se dirigió a la multitud, para reconocer que a diario, todos de alguna manera dan su mejor esfuerzo en beneficio de México.“Antes de que nos olviden”… haremos historia, y más de uno levantó el puño en señal de aprobación.El aporreo de batería de André, fue el llamado de, rola con la que la banda se dio el gusto de presumir el porqué se volvieron inolvidables., fueron perfectos para la improvisación de Baills, guitarrista que tomó el lugar de“Cuéntame tu vida”, “Nos vamos juntos”, no podrían faltar dentro del repertorio.Después de, reconoció el apoyo de sus fans, sobre todo de uno llamado Erik, quien esa noche cumplió su show número 48: “¡Ya ni nosotros!”, bromeó el vocalista.Al final de “Miércoles de Ceniza”, Saúl volvió a su público y las cámaras enfocaron a las nuevas generaciones, esos que sin haber nacido, llevaban en la sangre las notas de sus canciones.El público disfrutó con mucha energía cada momento del espectáculo. Foto: Twitter“Aviéntame”, “Aquí no es así”, serían las últimas del repertorio, uno en el que el frontman de la exitosa bandaTras una salida falsa, este último apareció entre el hielo seco y el azul turquesa del escenario, con su saxofón tocó el himno nacional. Hernández reconoció la labor de México tras los terremotos, y pidió no dejar de apoyar, pues las cosas siguen mal.Ya para terminar,, los maestros aparecieron en la voz del cantante.Después de la 12 de la noche,, fueron el cierre, uno que a pesar del frío, se mantuvo al rojo vivo por la emoción de los fans, algunos vieron el concierto a través de transmisiones en vivo o videollamadas por Google.