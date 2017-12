Peleará Chico gubernatura

Publicidad



“Los guanajuatenses quieren un gobierno honesto, no más gobiernos opacos y corruptos, en Guanajuato ya no lo vamos a permitir, ya no”, reiteró en el cierre de su mensaje.



“Estamos en la oscuridad y el miedo, así han sumido estos gobiernos a Guanajuato”.

El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, anunció que en unas dos semanas pedirá licencia a su labor legislativa para registrarse como precandidato a la gubernatura de Guanajuato.“Vamos a ver cómo viene la convocatoria. Participaré en su momento con todo mi capital político que he podido lograr en estos 19 años de carrera política, luego de participar en el periodismo. Veremos cómo viene la convocatoria, y estoy listo para participar”, comentó en entrevista en el marco de su Informe Legislativo realizado ayer en León.Agregó que espera solicitar licencia como Senador en la primera quincena de diciembre. Las precampañas a la gubernatura inician el día 14 de diciembre.“Vamos a vivir otra etapa en el PRI, en una precampaña, vamos a ver condiciones de la convocatoria y ver cómo se da el proceso. Yo estoy preparado”, opinó.El Poliforum lució muy concurrido.En su Informe, que presentó en el Poliforum León, puso énfasis en combatir la corrupción.“Lo vamos a dejar muy claro. Nunca más dejaremos que los políticos abusen del poder público. Nuestra lucha contra la corrupción va en serio. Contra los políticos corruptos no vamos a permitirlo”, señaló en su mensaje.El político habló en un escenario al centro del auditorio, rodeado por los invitados de todo el estado. Se abrió con la canción titulada “Del lado bueno”, lema del Informe del priísta, que interpretó su hija, Eugenia Chico, y la presentación corrió a cargo de su esposa, Mausita Nieto, quien dijo “hoy nos toca apoyar a quien conocí hace 32 años y supe que era el correcto para estar a mi lado”.Chico refirió en su mensaje que Guanajuato está sumido en una crisis de inseguridad.También cuestionó las carencias sociales en el rezago educativo, de servicios de salud, la falta de oportunidades para los jóvenes y de apoyo para las empresas locales, y no sólo para las extranjeras.En materia legislativa habló de su etapa como Presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, desde la que se aprobó la reforma político-electoral del 2014, que, entre otras cosas, trajo la transformación del IFE en el INE, la paridad, candidaturas independientes, la reelección, etcétera.En la Comisión del Trabajo y Prevención Social que preside, destacó la reforma de Justicia Laboral en la que se democratiza la vida sindical y las Juntas de Conciliación desaparecen para que sea el Poder Judicial el órgano jurisdiccional encargado de impartirla.En su informe hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas por su colaboración en las tareas de vigilancia en Guanajuato que, dijo, se verán fortalecidas con la Ley de Seguridad Interior, y en particular por la labor del comandante de la 16va.Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos, que lo acompañó en el acto.Destacó su participación como Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas.Y en tareas de gestión social habló de lo que se realiza a través de las casas de enlace en Celaya y en Guanajuato Capital con programas como el apoyo a bajo costo de materiales de construcción y otros.Concluyó que no ha escogido el camino fácil en la política sino el difícil, que cuesta más trabajo