Viajan 1,460 kilómetros para huir de la miseria

-¿Que haces todo el día en los cruceros?, pregunta el reportero.

-“Mabarriar” (malabares), contesta mientras muestra las dos pelotitas que apenas caben en sus manos.

-¿Donde están tus papás?

-“Gasonera”, dice y señala una estación de servicio ubicada sobre Malecón del Río y la calle Trigo, frente a una tienda de Galo.

-¿Por qué no están contigo?

-Mamá mabarriar allá.



“Nos pagan 50 pesos en el campo, eso no alcanza para comer”, dice Pedro Hernández quién tiene un mes en la ciudad.



“Nadie nos enseñó, nosotros aprendimos con ver, yo lo hago con tres pelotas, pero otros avientan más”, menciona la mujer.



“En Cuchumton no hay nada, no hay trabajo, aquí comemos pollo, carne que nos da la gente y allá puro frijol y maíz. Por eso nos venimos”, comenta Marcela.



“Bueno, sí don Arturo, vienen como otras diez personas en otro camión a México por eso vamos a ocupar otro cuarto, ellos ya salieron de Chiapas”, fue parte de la conversación .



“En primer término nuestro objetivo pues es sensibilizar acerca de los riesgos de trabajar en calle, los riesgos que están exponiendo a los menores de edad desde los dos, tres, cuatro y cinco años, orientamos sobre qué puede pasarles, junto con esto hacemos la invitación a que nos visiten para poderles dar a conocer los talleres que manejamos en la dirección”.



“La información que ellos nos dan es que vienen como familia, que se iban a ir como en un mes aproximadamente, por eso no había interés en participar, porque es eventual para trabajar y juntar dinero para poderse regresar y llevar algún extra, porque efectivamente allá no hay trabajo”, explicó la psicóloga del DIF.

León se ha vuelto muy atractivo para indígenas tzotziles que vienen de Chiapas a pedir dinero a cambio de acrobacias y malabares con pelotas, naranjas o piedras.Al menos 40 familias llegaron desde Mitontic, Chiapas en los primeros días de noviembre, aseguró uno de los indígenas que habló con am.Mujeres, hombres y niños de todas las edades han aprendido como arrojar objetos al cielo para atraer las miradas de los automovilistas y pedir unas monedas.Son cada vez menos los indígenas que llegan para dedicarse al comercio ambulante o bien ofrecer alguna artesanía típica de su lugar de origen como sucedía en años anteriores.Ahora los adultos se suben a los niños en sus hombros para que arrojen objetos al aire o realicen maromas mientras los automóviles están detenidos en los cruceros; algunos llevan los rostros pintados como mimos o payasos.Asociaciones civiles enfocadas a cuidar los derechos de las comunidades indígenas, así como el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DFI) de León, se han acercado con estas familias, pero ellas rechazan apoyo.Una investigación del periódico El Universal dio a conocer que más de 5 mil habitantes del municipio Chalchihuitán, ubicado a 20 kilómetros de Mitontic, han sido desplazados por grupos armados de San Pedro Chenalhó para apoderarse de sus tierras en los últimos meses.Los indígenas tzotziles se han refugiado en el monte donde viven en situación precaria, luego de que sus casas fueron quemadas y saqueadas.El pequeño Alfredo, de 11 años, hace malabares para conseguir el sustento en en el cruce de Malecón y Calzada.Alfredo tiene once años, aunque parece de seis. Su cuerpecito se pierde entre los cofres de los automóviles cuando comienza a lanzar dos pelotas al aire en el cruce de Malecón del Río y Calzada de los Héroes, mientras trata de hacer malabares.No habla español y las pocas palabras que conoce las menciona entrecortadas. Pero al escuchar “tzotzil” le brillan los ojos y asiente con su cabecita que sí conoce esa lengua.Se le muestra una mano y de inmediato contesta “k´abal”. ‘¿Cómo se dice ojos?’, “satil”, agua “vo´”.A cada pregunta responde más rápido y sonríe. Luego muerde un pedazo de pan que minutos antes un automovilista le regaló.Alfredo nació en 2006 en Cuchumton, municipio de Mitontic, Chiapas, una pequeña población de menos de 500 habitantes, de los cuales al menos 118 son analfabetos. 37.6 % del total, según datos del Inegi.Cuchumtón está al norte de San Juan Chamula y al sur de Chenalhó, una zona que tomó relevancia en 1994 cuando se realizó el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Desde este pequeño pueblo ubicado a mil 460 kilómetros de León, Alfredo llegó junto con su mamá, una hermana, un primo y una sobrina de apenas cinco meses a principios de noviembre.A las once de la mañana el sol es intenso y Alfredo se refugia en la sombra de un poste de alumbrado público al pie del río, mientras la luz roja del semáforo frena a los vehículos.En el suelo tiene un montón de naranjas y un paquete de hojas blancas detenidas con una piedra.“Hola disculpe la molestia amigos y amigas nosotros venimos de un pueblito umilde del estado de chiapas te pido una ayuda voluntaria ay lo ke me puedan ayudar con alguna monedita algo despensa o ropa esque no ablo bien español ablo dialecto se llama tsoltsil muchas gracias por apoyarme Dios los bendiga ke tengan un bonito dia muchas gracias (sic)”, se lee en las hojas que carga el niño.Alfredo regresa a lanzar las pelotas y luego recorre cada uno de los coches sin recibir una sola moneda, ni siquiera lo voltean a ver. Una pareja charla dentro de un auto, el niño se acerca y toca el cristal, pero lo ignoran. Limpia con su mano el polvo de la ventana y regresa a la banqueta.Espera unos minutos y repite la rutina, una pelota se le cae al suelo, trata de alcanzarla y una de las chanclitas de plástico sale de su pie. No le importa y continúa con los malabares, en esta ocasión tuvo suerte, un hombre le regala una moneda de cinco pesos.Así es la vida de Alfredo en León desde que llegó de Chiapas, pasando por Puebla y la Ciudad de México, donde se quedó su papá vendiendo chicles en las calles, según palabras de su hermana.A unos metros de Alfredo, en el cruce de Avenida Tepeyac y Calzada de los Héroes, su primo pide dinero a los conductores, mientras su hermana Mariana hace malabares del otro lado del Malecón.Uno de los adultos indígenas consultados aseguró que al menos 40 familias salieron de la población de Cuchumton, para buscar el trabajo que no tienen allá.Marcela Hernández hace malabares, como hace cuatro meses, en la colonia Agua Azul.A sus 36 años Marcela Hernández Jiménez aprendió el oficio de malabarista, lo practica desde hace cuatro meses en las calles de León.Aunque su rutina carece de perfección, cuándo se le caen las pelotas inmediatamente las recoge para volver a lanzarlas. Inició haciendo malabares con dos pelotas y ahora utiliza tres.En su rostro denota nostalgia al momento de hablar de su pueblo, asegura que tuvo que salir por la pobreza, piensa regresar dentro de tres meses para llevar dinero a su familia.Su familia está conformada por 12 integrantes, la mitad son menores de edad. Adela Frayle Hernández, su sobrina, tiene 14 años y está embarazada con siete meses de gestación. También realiza malabares, aunque se esfuerza menos.Adela se observa cansada y no es para menos, en dos meses dará a luz a su primer bebé. Por momentos se sienta debajo de un árbol junto con su mamá Hilda Rodríguez, de 27 años, que será pronto abuela.La pareja de Adela también hace malabares y vende chicles en otros cruceros de la ciudad, esperan regresar a Chiapas para que nazca el niño en su tierra.Mientras que Hilda y Marcela intentan atraer las miradas de los automovilistas, Adela repasa con su hermanita Karen de seis años las rutinas con las pelotas una y otra vez.En el cruce de Bulevar Delta y Avenida Olímpica de la colonia Agua Azul las mujeres se reúnen para hacer malabares de las ocho de la mañana a las seis de la tarde.En el 603 de la calle Judea, en la colonia San Felipe de Jesús, siguen llegando indígenas de Chiapas, hace unas semanas arribaron dos familias con al menos ocho menores de edad.Uno de los cruces donde más concurren es la esquina del bulevar Vicente Valtierra y calle Sión, ahí es común ver niños arrojando pelotas o haciendo saltos acrobáticos entre los vehículos.Las personas les regalan monedas, panes, tacos, galletas, refrescos, ropa o algún juguete. Nada rechazan.Las mujeres aseguran que los niños estudian en Chiapas y solo estarán unos días en León porque “les dieron vacaciones”.La misma historia la repiten los pequeños cuándo la gente les pregunta porqué no van a la escuela. “No hay clases en Chiapas, estamos de vacaciones”.También en la esquina de Vicente Valtiera y Sión, en la colonia San Felipe de Jesús, hay niños chiapanecos.El 7 de noviembre pasado varias familias de Chiapas tomaron un autobús de la línea Primera Plus en la Central del Norte de la Ciudad de México con destino a León, al menos diez niños de entre cinco y doce años aproximadamente viajaron al Bajío.Un hombre que coordinaba a los demás les hablaba en tzotzil para mostrarles el asiento que les correspondía. El camión partió a la una de la tarde de la capital del país y de inmediato el chiapaneco realizó una llamada a una persona de León.“¿Don Arturo, como está?, ya vamos a León, ahorita está saliendo el camión. Somos como quince don Arturo y quería ver si todavía tiene los cuartos, ya ve que le pregunté cuándo estaba en Chiapas don Arturo. Si vamos para estar allá para la fiesta del globo y yo creo que hasta enero. Muy bien, yo le llamó cuándo llegue a León”.Los niños brincaban sobre los asientos del camión muy contentos cuándo comenzó a avanzar y se prendieron las pantallas de televisión.A la mitad del trayecto, cerca de las cuatro de la tarde, el hombre recibió una llamada al parecer de la misma persona y le respondió que en otro camión ya iban más chiapanecos.Un boleto de autobús desde San Cristóbal de las Casas a la Ciudad de México les cuesta a los indígenas 350 pesos.“Son lineas piratas”, platicó Ramón, un habitante de Mitontic, quién aseguró que un pasaje normal alcanza hasta los 900 pesos.De la Ciudad de México a León los chiapanecos utilizan las lineas directas como Primera Plus y Omnibus de México.Adriana Pimentel Rodríguez, psicóloga del DIF León, informó que tienen detectadas a las familias de indígenas malabaristas a las cuales les ofrecieron apoyo, pero lo rechazan con el argumento de que regresarán pronto a su lugar de origen.Mencionó que les han advertido sobre los riesgos de exponer a los menores en las vialidades de León y los exhortaron a retirarlos de las calles.La coordinadora del programa de Desarrollo Integral de Menores (DIM) del organismo municipal, añadió que los indígenas rechazan la atención del DIF con la excusa de que pronto regresarán a su lugar de origen, además de que los niños corren al momento de ver personal del DIF.