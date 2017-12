Partido señala de 'inconstitucional' Ley de Seguridad Interior

Publicidad



"Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…".



"Así lo alertaron con anterioridad no sólo los defensores de estos preceptos, sino la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos".



"Lo que necesitamos hacer es avanzar en la creación de un nuevo modelo policial y una estrategia integral de combate a la inseguridad y a la corrupción. Pero nada de esto les importó, en la Cámara de Diputados impusieron su voluntad", señaló.



"Cómo se notan las ansias, qué evidente es la desesperación del gobierno, qué lamentable el sometimiento del Congreso al Poder", señaló.



"No tienen vergüenza, piensan que la sociedad les creerá, pero se equivocan rotundamente, a nadie engañan con esta simulación mal hecha y apresurada", comentó.

El vicecoordinador político del, afirmó que además de ser inconstitucional, la minuta deque envió la, está muy lejos de resolver los problemas de inseguridad que vive el país, atenta contra los derechos humanos, no fortalece las instituciones policiales y representa un parche más que no sirve de nada.El legislador expresó quebasta mencionar, dijo, lo que establece el artículo 21 constitucional en su párrafo décimo:Miguel Barbosa Huerta afirmó que de aprobarse esta ley, los derechos humanos estarían en riesgo.El legislador por Puebla expresó que con esta reforma no tendremos policías profesionales, sino que, de manera inconstitucional, las Fuerzas Armadas permanecerán en las calles en funciones de seguridad pública, una actividad que no les compete y que ellas mismas no desean hacer.El senador Barbosa hizo un llamado a defender laactúen con dignidad, que el Congreso de la Unión responda a los intereses de la República y no a la estrategia electoral del gobierno federal y del PRI.Barbosa Huerta recordó que octubre fue el mes más violento desde que se mide la violencia generada por la inseguridad y la respuesta del gobierno de la República y sus representantes en el Poder Legislativo pretende ser la aprobación de esta reforma que de nada sirve.El viernes, diputados de oposición deldijeron que analizan la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante laen caso de que elConstruyen un acuerdo con el PAN para sumarlos y poder reunir a un tercio de la Cámara de Diputados, 167 aproximadamente.