¿Camino a la perversión política?

“Por ahora y en mucho sial interés lo alimenta lacodicia, todo ello anula lasideas, por nobles que sean”.Asistimos, hasta sin querer, a uno de los hechos históricos interesantísimos de nuestro tiempo. Para quien ve la marcha de México superficialmente, todo lo que acontece puede parecerle una cadena de anécdotas, incluidas la violencia, eso que se denomina deshonestidad y, por supuesto la degradación moral de no pocos de nuestros gobernantes.Se ha vuelto común, vulgar y hasta cotidiano que no pocos, por el contrario muchos que ejercen el poder, vean en él un camino único: el fácil y rápido enriquecimiento. Si su meta es esa, luego entonces lo procedente es guiarse por las enseñanzas de Maquiavelo. Su libro de cabecerá resultará “El Príncipe”.Por eso los partidos políticos entraron en cierta nebulosa, se sacudieron lo que se denomina ideología y ya sin el estorbo o prejuicio de los principios colocaron como meta única el poder. Los principios, ¿para qué?; son un estorbo. Que la justicia, el ser humano, la sociedad conceptual, la libertad, la paz, el bien común, izquierdas, centro o derechas, ¡pamplinas!, son para los pragmáticos prejuicios, estorbos.Ahora hay que aliarse entre los totalitarios y demócratas a efecto de tirar al que está arriba, o por lo menos intentarlo para luego hacer el reparto del poder, visto a manera de botín.Por ello, en los partidos registrados apareció, en unos muy temprano, en otros tarde, la diáspora.Margarita Zavala quería todo, gloria anticipada y el ambicionado encumbramiento. No lo obtuvo y con una estela de desencanto se fue del PAN. Ricardo Anaya y los suyos o hasta se puede decir que muchos militantes, la mayoría, fieles al panismo auténtico, se quedaron dentro del agrupamiento.Pero el líder pronto acuñó la idea de alianza para fortalecerse. Con el PRD (Partido de la Revolución Democrática) que encabeza Alejandra Barrales y con varias tribus que ella domina, se puso al habla. Luego Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, se acercó a la mesa. Perfilaron algo, tramaron lo conveniente.En esos encuentros, está a la vista, se tramaron dos posibilidades, que han encontrado tropiezos es cierto, pero es muy clarito que hacia allá marchan los impulsos: Anaya como candidato presidencial y Alejandra para la Ciudad de México. ¿Y Dante?, él sabe esperar. Su cosecha la dará el tiempo. Por eso tiene un Alcalde nada menos que en Guadalajara.Pero lo más curioso y en algún sentido hasta muy grotesco, fue que en Guanajuato, sin la más mínima necesidad estratégica, se comenzara a hablar de alianzas, concepto que por cierto no ha cobrado forma en sentido alguno, pero quienes la ventilan pretenden, por torpeza o malicia, restarle aquí fuerza y presencia al panismo, para combidarles tajaditas de poder a otros partidos, ¿a título de qué?Apoco, estos ingenuos de capirote, creen que así se va a fortalecer la pluralidad. Esa figura, no lo entienden, ya existe. Por eso los diputados plurinominales y regidores de minoría.Pero toda esta agua que se mueve en batea, debemos preguntarnos con interés mínimamente informativo, ¿hacia dónde nos encamina? En el supuesto que llegue al poder, digamos presidencial, un aliancista o a la entidad, ¿con qué programa, principios, ideas, va a gobernar?Ingenuos que somos. Las dos alianzas que últimamente llevaron a sus abanderados al sitial, resultaron gobiernos ni más pero ni menos unipersonalistas. Una en la bella Antequera, Oaxaca, con Gabino Cué. La otra en Veracruz, con el hijo pródigo de Elba Esther, el señor Yunes.Frente a este realismo, insistimos, más que ideológico o siquiera programático, apareció la estrategia del grupo en el poder. Con buena serie de truculencias estatutarias, realizadas oportunamente, el PRI lanzó a un externo.La maniobra fue evidente supuesto que el personaje era bien visto por los panistas ya que había sido colaborador de Vicente, el oráculo de San Cristobal, quien lo lanzó anticipadamente, a bombo y platillo y de Felipillo ahora ex presidente.La estrategia está en marcha: el PRI, que con su voto duro no tiene problemas, reúne cierta cantidad de sufragios y si a ellos se suman los de panistas inconformes o hasta interesados, ya se contarán votos, el primero de julio venidero, para enfrentar a López Obrador, que por ahora es el Coco y en realidad sí lo es.Que no pocos panistas van a votar por Meade, es lo seguro. Dirán que no por el PRI, (para según ellos dejar a salvo su conciencia, tan escrupulosos que son), pero sí por la persona. Ya el líder albiazul en el Senado anunció que nada ni nadie lo obligará a sufragar por Margarita ni por su partido. Que él es libre.En charla que realizamos en mi biblioteca, hace unas semanas, un diputado federal del PAN y yo, me dijo campanudamente que si el candidato del PRI resultaba Meade Kuribreña, votaría por él. Lo que le recomendé, en esa ocasión, fue que no lo anduviera cantando.Ese realismo es inevitable, le restará votos al candidato albiazul, vaya solo o acompañado con aliancistas.Ahora bien, la nominación de José Antonio Meade ha traído una enorme cantidad de elogios hacia su persona que opacan su misma personalidad. Cuantos lo adulan, ¿lo hacen porque en verdad lo conocen o se están formando para merecer algo a la hora del reparto?Eso es parte del problema político en México: que a los candidatos los deifican, los convierten en todopoderosos, son el totem, repartidores de bienes y si se quiere de males. Les obnubilan la mente y pueden llegar hasta a pervertirles la conciencia haciéndolos creer que lo que obran mal, es por el bien del pueblo.Echeverría con el azúcar y la leche, López Portillo con el petróleo y... paremos de contar porque por la adulación, se esfuman muchas cualidades de los que son nominados, aplaudidos, paseados y luego convertidos, por el voto, en gobernantes.Los intereses pervertidos dominan para mal del pueblo.