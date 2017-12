Fiscal Anticorrupción en entredicho

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de un proceso legislativo muy prolongado y varias etapas desahogadas a partir de la convocatoria para designar al Titular de la Fiscalía Anticorrupción para el Estado de Guanajuato, finalmente el martes 28 de noviembre los diputados locales seleccionaron una terna de entre los 12 aspirantes inscritos, integrada por los abogados Juan Iván Luna González, Marco Antonio Medina Torres y José Demetrio Valadez Martínez.En virtud de que los dos primeros del grupo mencionado actualmente trabajan en la propia Procuraduría General de Justicia, los diputados locales miembros del PRI y del PVEM polemizaron sobre el proceso de selección, aduciendo que entre ellos podría mayoritearse la designación de un “Fiscal Carnal”, los cuales ya actualmente se encuentran subordinados al licenciado Carlos Zamarripa Aguirre, procurador en funciones.Los argumentos de este grupo de legisladores inconformes van en el sentido de que las puntuaciones que obtuvieron del 95% los tres finalistas, fueron de carácter subjetivo y sin una reglamentación o sustento para su asignación por parte de la Presidenta de la Comisión, diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo y sus demás compañeros panistas, pues solo ellos aprobaron las calificaciones impuestas.Por nuestra parte y como observadores de ese proceso legislativo podemos afirmar que hay ciertos aspectos inexplicables en el supuesto empate de los tres finalistas, pues si la puntuación se conformó con el 50% a todos los aspirantes por haber reunido los requisitos de la convocatoria, con el 40% por el desempeño de la entrevista y el otro 10% por el ensayo que cada uno de ellos desarrolló el mismo día de su primera entrevista (Periódico A.M. 22/noviembre A.6), nos parece que convencieron mejor y se condujeron con mayor precisión, claridad, elocuencia y conocimientos los aspirantes Héctor Miguel Ponce y Lourdes Vélez, que los actuales empleados de la Procuraduría.Juan Iván Luna González y Marco Antonio Medina Torres nos parecieron imprecisos y poco atingentes en su participación, porque por ejemplo éste último al hacer una propuesta de incluir en el Código Penal los delitos de Extorsión y de Abuso de Autoridad, resultó por demás obvio que dichas figuras ya se encuentran tipificadas en esa Ley Sustantiva, además de otros dislates durante su entrevista; solo por ejemplificar.Ahora bien, quedaría en la incógnita para el público en general el contenido de los ensayos elaborados por los participantes, en donde quizás se les haya otorgado solamente el 5% de la calificación, o en su caso, la apreciación de esta etapa fuera de carácter subjetivo.Desafortunadamente los diputados miembros de los partidos de oposición que conforman las Comisiones Unidas, en este caso de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso local, cometieron el error de haber aprobado una convocatoria en donde se admitía el que participaran empleados y servidores públicos en funciones de la propia Procuraduría General de Justicia, lo cual implicaba una afectación al requisito de imparcialidad exigido por los estándares internacionales para este tipo de cargos.Así se los hicimos notar desde un principio en el artículo que publicamos en este mismo periódico el día 10 de septiembre pasado intitulado “Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato sin autonomía”, en el que señalamos en el punto número 6) advirtiendo que para que los aspirantes cubrieran los requisitos legales y los principios de Certeza, Imparcialidad y Legalidad, sería menester evitar que el Congreso admitiera a funcionarios de la administración y procuración de justicia actuales y en funciones como era el caso del Lic. Navigio Gallardo, pero no contábamos con que también se inscribirían otros tres más, entre ellos los abogados Juan Iván Luna González, Marco Antonio Medina Torres y otro más, pues acaso ¿cubrirían el requisito de imparcialidad? Obvio que no.Desde esa etapa legislativa admitida e implícitamente aceptada por unanimidad en el Congreso local, se abrió la puerta para que con plena confianza y seguridad la diputación panista con notoria mayoría actuara y esté ante la inevitable consecuencia de designar a un Fiscal “carnal”, argumentando válidamente como lo hace la Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo que el proceso se desarrolló con transparencia y con la aprobación de los diputados de oposición y que ahora sorprendentemente protestan.Se los advertimos y no nos hicieron caso. Con estos episodios y el desarrollo de lo que ahora denominan un proceso legislativo simulado, sobre todo los diputados del PRI (incluyendo a su propio líder estatal) los amables lectores podrán entender, comprender y justificar la negativa de un servidor de haber participado en el mismo.