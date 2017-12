La metamorfosis de un financiero a ‘animal político’

Publicidad

El PRI no pudo encontrar entre sus valiosos cuadros de militantes, gobernadores, ex presidentes del partido y secretarios de Estado, entre otros, a la persona idónea para enfrentar a López Obrador, de Morena, rumbo a la Presidencia de la República.Por primera vez en su historia, el Tricolor abanderó a un externo que no milita dentro de sus filas. Lo anterior fue posible debido a que en asamblea reglamentaria quitaron los candados correspondientes para prepararse ante la eventualidad de que ningún militante tuviera los suficientes méritos y credenciales exigidos por los electores.El PRI tiene capacidad de maniobra interna, puede hacer y deshacer, debido a la férrea disciplina de sus militantes y porque nunca ha tenido una doctrina definida; es una mezcla de ideologías que no condicionan el pragmatismo de la búsqueda del poder, como objetivo supremo.Así, camaleónicamente se mimetiza y se adapta a las circunstancias para lograr las mayores y mejores posibilidades de éxito.Seguramente, en esta ocasión, la selección estuvo confeccionada para que la personalidad, imagen y trayectoria del candidato respondieran específicamente a satisfacer las condiciones de un plan y estrategia de lucha: Vencer a López Obrador. Éste hablará de cambios, de no más frijoles con gorgojos para los jodidos y el fin de la corrupción.Por su parte, José Antonio Meade hablará de estabilidad, consolidación y continuidad, porque él fue actor de primera línea en los dos últimos gobiernos, no puede decir que lo hecho está malhecho ni repartir culpas pasadas, sería difícil romper con el pasado. Tendrá que cargar con las fortalezas y debilidades de los gobiernos anteriores.Los estrategas y comunicadores del Cuarto de guerra deberán mostrar las fortalezas de José Antonio Meade, contrastando las debilidades o negativos de AMLO. Hay diferencias abismales en pensamiento, palabra, obra de uno y otro que se magnificarán en campaña: Uno es el hombre de los mercados de capitales y tasas de referencia, el otro es de los mercados de las tortillas y la subsistencia de las marchantas…Pero, lo más importante será conectar con el electorado: Meade es un hombre muy preparado, egresado del ITAM, doctorado en economía en Yale, un gran técnico y, aunque estuvo como secretario de Desarrollo Social, se le ubica más con el lenguaje financiero, de Hacienda, Banco de México y poderosas élites económicas: “Todo Palacio”.Por lo contrario, López Obrador es un político profesional, licenciado en Ciencias Políticas, ex Jefe de Gobierno del DF, presidente nacional del PRD, fundador de Morena y dos veces candidato a la presidencia de la República, un hombre con discurso de la calle, de las plazas: “Todo Pueblo”.Hay muchas tareas por hacer de parte del flamante candidato del PRI. La primera de ellas, quizá la más urgente, que no la más importante, la operación cicatriz con el resto de priistas aspirantes, que se sienten merecedores por Ius sanguinis, derecho de sangre, de estirpe priista. Éstos se consideran primeros en tiempo, por lo tanto, en derecho.Un axioma político dice que un partido dividido no tiene viabilidad de preservar el poder, o ganarlo desde la oposición. El inicio del fin de la hegemonía priista fue el quiebre, en 1987, con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas.Éste le empezó a quitar votos al PRI, militantes y banderas, hasta que en el año 2000 el Tricolor perdió la Presidencia; y, en el 2006, que todavía no lograba superar divisiones internas, entre Madrazo, la Gordillo y los gobernadores, ¡volvió a perder!A Pepe Meade, aunque lo arroparon las centrales obreras y campesinas, todo fue parte de la parafernalia de un espejismo de espuma que hay que levantar, porque a los supuestos líderes de pacotilla ya no los siguen ni a la esquina. Aparentemente, ya está en marcha la operación cicatriz, en busca de cohesión con los que se quedaron en el camino…No será el partido el que le dé el triunfo a Meade, sino los gobernadores, siempre pilares de una elección, y el voto útil del PAN de los que no coinciden con Anaya ni con un Frente con el PRD, si es que esto se logra consolidar, en medio de los jaloneos. Al final, los gobernadores panistas podrán empujar el voto útil, que sirve a los que van de punteros, no a los de atrás; esto ya sucedió con los gobernadores priistas, que en su momento operaron en favor de Calderón.Desde luego, José Antonio Meade, el ungido con el ritual presidencialista del PRI, contará con toda la maquinaria de Los Pinos. Pero, el candidato, por ser externo, no tendrá ninguna injerencia en los nombramientos de candidatos a gobernadores, senadores, ni diputados federales.Los dos primeros los nombrará el Presidente, los diputados federales serán del Partido y los locales, de los gobernadores. Aunque, dice la conseja política que el Ejecutivo siempre deberá de tener en el Congreso un amigo, un tribuno y un jurista…No se sabe la aceptación de Meade por el voto duro del PRI; en las clases sociales bajas, es un experimento jugarla con un externo, no hay antecedentes. Como referencia, en León, las dos veces que el Tricolor jugó con externos, hubo brazos caídos, el voto duro no votó.Mientras tanto, la Izquierda, una religión de rebeldes, con su abanderado Andrés Manuel López Obrador, se prepara para la gran Cruzada, la madre de todas las batallas. Su fortaleza está en que ya son inmunes al miedo, que paraliza al elector, porque no tienen nada que perder. Los 45 millones de miserables de ese ejército, ya se cansaron de tanto esperar y se perdieron de tanto buscar.“Fue sensata la decisión de abanderar a Pepe Meade, porque no es priista, y eso ayuda ante el desprestigio de los partidos. Será un candidato de continuidad y estabilidad, frente al populismo de AMLO. Pero, la conversión de una autoridad financiera en un animal político (el zoon politikon, de Aristóteles) que pueda placearse, no va a ser nada fácil”: Jesús Silva- Herzog.