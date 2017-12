La Olla: 2018, aguas revueltas

Publicidad

En Guanajuato el PAN y el PRI están enredados con la definición de sus candidaturas. Habrá fracturas.En el “todopoderoso” partido que gobierna la entidad desde hace 26 años una ola mayoritaria da como un hecho la nominación del delfín Diego Sinhué Rodríguez como el candidato a la gubernatura. No sólo tiene el respaldo del gobernador Márquez sino la cargada de las estructuras al interior, eso es claro.Pero en el PAN no se han puesto sobre la mesa las reglas del juego y eso es de alto riesgo.No ‘apagan el fuego’ del senador y rival interno por la candidatura a Palacio, Fernando Torres Graciano, identificado en el grupo de los senadores “rebeldes” del PAN (los mismos que un día sí y otro también cuestionan al dirigente azul Ricardo Anaya y apoyan a Margarita Zavala y, más aún, a Pepe Meade).Fernando se mantiene institucional al PAN, pero ya dio un plazo, o al 14 de diciembre le responden sobre los pormenores de la designación, o ya verá qué acciones va a tomar, dice, una clara advertencia.Para que no lo llamen berrinchudo hace rato que hizo la propuesta por escrito de lo que él plantea (encuestas abiertas, consulta a la militancia, opiniones de organismos de la sociedad civil). Más que diferir del método, pues no hay un hilo negro que inventar, es evaluar al más competitivo y punto, lo de Fernando es un llamado a la negociación, a que le reconozcan su liderazgo y lo inviten a la mesa.Hasta hoy eso no ha pasado. El dirigente estatal, Humberto Andrade, acusó recibido de su petición pero está a la espera de la línea que le dicte el Comité Nacional, cuyo jefe, el “chico maravilla” Anaya Cortés, anda ocupado de tiempo completo en los amarres del Frente Ciudadano por México, más ahora que el PRI ya tiene a su candidato presidencial y ellos todavía no acuerdan ni cómo elegirán al suyo.En el PAN de Guanajuato esperan que en los siguientes días ya “haya luz” con el candidato a Gobernador.Hace unos días en una encerrona en Silao con alcaldes panistas y dirigentes de comités municipales el gobernador Márquez fue claro en su mensaje: ya urge que se defina el candidato a la gubernatura.El calendario electoral marca que del 14 de diciembre al 11 de febrero son las precampañas para la gubernatura y este mismo 14 es la fecha de término para registrar convenios de coalición a Gobernador.En el PAN ya tienen una comisión para negociar la coalición con PRD y MC, la preside el secretario general del partido, Alfonso Ruiz, y suma al pastor de diputados, Éctor Jaime Ramírez; a la senadora Pilar Ortega; el coordinador de diputados federales, Ariel Corona; y el celayense Juan Carlos Guillén.Todavía no hay ningún acuerdo entre las tres fuerzas políticas, de entrada el PRD peleará por el derecho de postular alcaldes donde ahora son gobierno (Juventino Rosas, Cortazar, Acámbaro y Moroleón). Pero no a todos en el PAN convence, por ejemplo, apoyar a Hugo Estefanía, de Cortazar, a buscar reelegirse.Y falta la definición de los distritos y ayuntamientos en los que competirán candidatos mujeres y hombres para respetar el derecho de paridad y la bronca con los alcaldes que suspiran por la reelección.Ahí está el caso de León donde el alcalde Héctor López mantiene la velita encendida, pero no ve la luz. El diputado Éctor Jaime Ramírez es una opción, y el exalcalde Ricardo Sheffield tampoco se va a dejar.El PAN parte como amplio favorito en Guanajuato, lo que no sabemos es si unido y con una propuesta de gobierno que convenza que les queda imaginación para atender los grandes temas, como los de inseguridad y violencia, rezago social, corrupción, transparencia y rendición de cuentas, educación, salud, y más.En el PRI hoy se registra oficialmente su gallo presidencial, Pepe Meade, y todos entran al juego de la especulación sobre lo que eso representa para Guanajuato en la definición de su candidato a Palacio.Lo primero que en política hay que decir es que no se vale jugarle al profeta, y menos con el tricolor.La moneda está en el aire y no tardará en emitirse la convocatoria que marque las reglas del juego para la asamblea de delegados -método que el PRI escogió para elegir a su candidato nacional y en lo local-. La puerta está abierta para una contienda interna, pero también para un acuerdo de candidato único.En una interna se esperaría que la ventaja esté del lado del senador Gerardo Sánchez que tiene rato ya moviéndose con esa aspiración y mantiene el control del Comité Estatal que preside Santiago García. Pero hay otros que han dicho que sí le entran, como el otro senador, Miguel Ángel Chico, quien en unos días pedirá licencia, y el delegado de Gobernación, Javier Aguirre, quien dijo adiós al cargo.De ser así el PRI entrará a una pelea sin cuartel entre Sánchez García y Chico Herrera.En el escenario de una contienda es complicado que se anote el presidente de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks, aunque su perfil sí está más vivo que nunca a la hora que en el PRI revisen la competitividad de sus cuadros frente a la maquinaria azul. ¿Qué candidato puede dar más votos a Meade en una elección tan cerrada como la federal? Es al final lo que, se cree, inclinaría la decisión.José Luis, al igual que Meade, trabajó para gobiernos panistas, fue Secretario de Finanzas en la gubernatura de Vicente Fox y luego Director General del Banco de Comercio Exterior (Bancomext). Tampoco está metido en las grillas internas del partido y no tiene un pleito casado con nadie.Al exterior el apellido Romero Hicks le da posicionamiento (por su hermano ex Gobernador, Senador y aspirante presidencial del PAN), pero ha sabido marcar su raya como informado opositor del gobierno azul y recorrido distintos foros universitarios, con militancia y medios, para cuestionar el otro Guanajuato.Mantiene cercanía con el ex Secretario de Hacienda y amistosamente lo felicitó el día de su destape:“Amigo @JoseAMeadeK te felicito por tu trayectoria e indudable capacidad y te deseo el éxito total en tu nuevo proyecto”.Aunque no es el único en presumir que puede tener la bendición de su tlatoani. Gerardo Sánchez aprovechó la visita de Meade a la Confederación Nacional Campesina para difundir un audio en el que éste lo saluda y le reconoce el trabajo desde la Comisión de Hacienda para el presupuesto al campo.Pero eso de los saludos y fotografías, nada va a contar. El PRI ocupa votos, ¿quién se los da?En Guanajuato nadie tiene duda de que hombre es el más cercano a Pepe Meade se llama Ignacio Vázquez Chavolla (hijo del excandidato a la gubernatura en 1995 Nacho Vázquez Torres). Es el Oficial Mayor de Hacienda, pero antes también acompañó a Meade en su paso por las secretarías de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Energía. Un funcionario de toda su confianza.Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo el grado de maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cornell. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector público, ocupó diversos cargos en Petróleos Mexicanos, en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y en Hacienda.Vázquez Chavolla no tiene un interés político-electoral en el terruño, pero su voz tendrá peso.Otro tricolor del terruño que tiene una relación con Meade, es el celayense Carlos Chaurand Arzate, quien hoy es Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Se trataron cuando el priísta de casa fue Presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados (2006-2009) y el ex Secretario de Hacienda le habló al oído al expresidente Felipe Calderón quien lo propuso para ser Magistrado.Meade también le puede contestar el teléfono a guanajuatenses como el expanista ex Secretario de Salud y Educación, José Ángel Córdova; y al gobernador Miguel Márquez con quien se lleva bien.Otro problema es que el PRI no tiene un candidato fuerte para la Alcaldía de León. Están en aprietos.El Partido Verde Ecologista y Morena se alistan para dar solitos la batalla electoral en Guanajuato.El Consejo Político Estatal del PVEM ya aprobó que va por todas las canicas sin el PRI. Eso sólo pudiera cambiar si antes del 14 de diciembre reciben la línea de que siempre no. Dicen que el jefe nacional que aspira a quedarse en la silla, Carlos Puente, empeñó la palabra de respetar su decisión.En el tricolor de Guanajuato que comanda Santiago García siguen creyendo que de arriba les arreglen una alianza forzada con el Verde que en lo local nunca se construyó. Pero a fuerzas ni los zapatos.El PVEM ya está encarrerado rumbo al 2018. Es el único con ‘gallo’ a Gobernador, Felipe Arturo Camarena García, el celayense ex Procurador de Justicia del Estado, ex Secretario de Seguridad Pública, ex Subprocurador de Procedimientos Penales en la PGR, ex Diputado Federal por el PVEM.Salió del ‘retiró político’ y con el cargo de Coordinador Adjunto de Municipios del Comité Estatal del Partido Verde recorre el estado para ganar primero las simpatías de los suyos y aceitar la maquinaria. Para ello tiene todo el respaldo del jefe estatal, el regidor leonés Sergio Contreras, y de la lideresa de facto que pelea por la dirigencia nacional que en los siguientes días se define, Beatriz Manrique.Si Betty no alcanza la Presidente Nacional PVEM tiene amplias posibilidades de aparecer en la lista nacional para el Senado.En Morena todo parece indicar que la candidatura a Gobernador estaría en la académica Antares Vázquez Alatorre, con esa intención le dieron el cargo de Coordinadora de Organización Estatal. Ya anda en el terruño apoyando sus aspiraciones su hermana, la abogada michoacana Talía Vázquez.La leonesa Malú Mícher se le dio el cargo de Coordinadora de Organización para lo federal, como un previo para ser la candidata al Senado. Y al doctor Gabriel Pérez Corona es Coordinador Municipal, lo que lo hace aparecer como una carta a la Alcaldía de León. Pero no hay que dar todavía nada por hecho, en un escenario de coalición con el PT (y se rumora que con Encuentro Social) las reglas cambian, otros perfiles pudieran alzar la mano para esas candidaturas y pueden ser tomados en cuenta.Ahí está el nombre del exregidor tricolor, Aurelio “Chachis” Martínez, con interés en la Alcaldía. Es una incógnita que otros se anoten para buscar un cargo y cómo vaya a procesarlos el partido de AMLO.Otra bronca para los ‘morenos’ está en que mantienen en sus estatutos el método de insaculación para definir sus candidaturas pluris, como en la integración de planillas en los ayuntamientos y diputaciones locales. La experiencia en Guanajuato de 2015 ya les dijo que eso no les funciona, de seis regidores y un diputado local ya nada más tienen un regidor, los perfiles sorteados no hicieron crecer al partido.El hecho es que PVEM y Morena pueden arrebatar a PAN y PRI una buena tajada del pastel electoral del 2018. Al tiempo.Margarita Zavala estará en la boleta como candidata independiente, y eso algo cuenta en Guanajuato.Aquí recaban firmas en León, Irapuato, Salamanca, Villagrán, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Cuerámaro y Abasolo. La meta es lograr el 1% del listado nominal, más de 43 mil rúbricas.Para obtener su registro como candidata debe tener 866 mil firmas, y el plazo es hasta el 19 de febrero.En un video que circula en redes sociales, Margarita Zavala Gómez del Campo, afirma que el padrón de su partido de toda la vida, el PAN, suma 280 mil rúbricas, de las que aseguró haber recibido el mismo número a 47 días de haber iniciado la recolección de firmas a nivel nacional, el 16 de octubre. Presume que tiene más firmas que las necesarias para crear un nuevo partido político en México.En Guanajuato están metidos en el apoyo el exalcalde de Irapuato, Sixto Zetina; el excolaborador de la legisladora Mayra Enríquez (q.p.d.e), Andrés Villanueva; la exmagistrada del Tribunal Administrativo, Ariadna Enríquez; la exdiputada federal celayense, Lupita Suárez Ponce; Jesús Cendejas, Pénjamo, entre otros. Y más ‘saldrán del clóset’.Ayer Margarita presumió en la página de Facebook titulada “Guanajuato con Margarita Zavala” una foto en la que le expresa su apoyo el exalcalde leonés, expanista y empresario, Eliseo Martínez Pérez.