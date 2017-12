León, la verdadera capital de Guanajuato

Publicidad

En el mundo sigue la tendencia hacia que, ciudades, regiones y países, reivindiquen su independencia, su gestión, su autonomía. Esto, a partir de las ventajas competitivas que se generan en creación de riqueza. En México también se han dado iniciativas para que regiones de alta productividad como La Laguna y Monterrey, tengan mayor capacidad de autogestión y que aquella riqueza que generan, se regrese en la misma proporción.Sólo que la formación de la República Mexicana se basa en repartir los recursos que generan los estados más productivos hacia los que tienen menores resultados.¿Y en Guanajuato? Aportamos a la Federación mayor riqueza que aquella que recibimos por parte de ella en un porcentaje de hasta el 15%. Es decir, somos un Estado que contribuye a que otros estados (fundamentalmente los del sur) reciban riqueza generada aquí.Veamos otros números: León tiene el 32% de población estatal, pero genera el 43% del Producto Interno Bruto estatal, es decir, aporta más de lo que recibe, con la misma idea: ayudar a los municipios del norte y del sur que tienen menor capacidad de generación de riqueza.La discusión reciente entre el gobierno estatal y el federal sobre la asignación (pobre, por cierto), de participaciones federales a nuestra ciudad, trae a esta columna la necesaria pregunta de ¿por qué si generamos tanta riqueza en León solo nos toca un “pedacito” de esta?Vayamos por partes: el “pacto federal” está diseñado desde su inicio en que la recaudación de los impuestos a la renta (ingreso) y al consumo, son federales y que es función del gobierno federal el captarlos y repartirlos para crear oportunidades a las regiones y estados que más requieren desarrollo.Esto es, que no se les debería ocurrir a los Estados pensar que se les regresen los dineros en la misma proporción que los generan.Si la regla fuera devolverlos en la misma cantidad, estados como Nuevo León, Baja California, Querétaro, Aguascalientes, generadores netos de riqueza, reclamarían que les regresara al menos lo que dan a la Federación. Pero las reglas se diseñaron así en el siglo XIX al acordarse la creación de la República y la unión de los estados mexicanos.Guanajuato es uno de esos estados que bien podría reclamar que se le regresara al menos aquello que aporta. Pero no, recibe menos que lo que aporta.Pero también si hacemos el análisis de la misma manera, pero ahora por ciudades, nuestra tierra bicampeona en futbol, debería recibir del gobierno federal (vía gobierno del estado) al menos lo que aportamos por ISR e IVA (es decir, el 35% de la obra pública por ejemplo), así como por los impuestos estatales de tenencia, al turismo y a la nómina.Pero no. Recibimos mucho menos porque el gobierno estatal debe repartir entre la mayoría de municipios pobres la riqueza generada en León. Como así son las reglas del partido, así las debemos jugar.En todo el mundo este tipo de reglas alegran a unos (a los que menos generan riqueza) y enojan a otros (los que más generan); el sur del País recibe transferencias millonarias de los estados del norte y centro en esta idea de que la nación azteca crezca pareja.También en Guanajuato, los municipios del norte y sur reciben las transferencias generadas en el corredor industrial y mayoritariamente de León.Veamos: la “ciudad de los cueros” es la mayor generadora de riqueza (35 a 38% del PIB estatal) tanto en volumen como por persona. La lógica más lógica es que reinvertir los impuestos estatales en la zona tractora de empleos, produciría más empleos, pero la lógica menos lógica es otra: hay que desarrollar otras regiones con los recursos de la región más rica. Este es el espíritu del federalismo más puro con el que nace nuestra Nación.León tiene además otro factor adverso y que lo hace único en México; es la principal ciudad del Bajío, pero no es capital del estado, es decir, no residen en ella los poderes y esto limita enormemente la inversión que el gobierno estatal haga en ella.Tenemos el compromiso de generar la mayor riqueza del estado, pero la limitación de que no nos regresen los impuestos para poder cubrir los rezagos que tenemos.¿Podríamos entonces ser la “capirucha” guanajuatense si lográramos un hipotético plesbicito o nos echáramos unos partiditos de futbol para decidirlo? Tampoco. No tendríamos la mayoría pues el resto del estado se opondría y querrá quizá que siga siendo Guanajuato la capital.¿Qué nos queda entonces coterráneos que vemos salir nuestros impuestos y regresar menos que eso? En el mundo algunos valientes han querido separarse de sus estados y Países.¿Se imagina la hermana República democrática de León-Silao? Bueno, ideas guajiras como la de crear el estado de la Laguna (Lerdo-Torreón-Gómez Palacio), o la República de Yucatán o la República Regiomontana son reales y equivalentes a movimientos separatistas europeos como el que tienen los catalanes.Pero como somos nosotros obedientes y disciplinados, solo nos queda generar riqueza y compartirla con otras regiones con el mejor deseo de que se genere riqueza en aquellos lares, a pesar de que León, no sea oficialmente la capital de Guanajuato.*Director de la Universidad Meridiano, A.C.