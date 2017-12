Ayudar a los demás es el motor de estos guanajuatenses

Publicidad



“No tiene vuelta de hoja, no se van a aliviar, ni aunque los trasplanten, porque el riñón tiene una vida útil tras ser trasplantado y si no lo cuidas con medicamentos que son muy caros, se pierde”.

“Por eso el Gobierno no le apuesta a esta enfermedad, porque ¿en qué gastan? En los que tienen más esperanza de vida”, declaró Elda Vega, coordinadora de Provosac.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

que ofrecen sus conocimientos, tiempo y esfuerzos a distintas causas sociales, y si bien todos los voluntariados son valiosos, unos de los que mayor presencia tienen son los enfocadosCuidar de familiares y amigos enfermos es un gran reto, especialmente cuando están internados en alguna institución, por lo que los acompañantes de los pacientes también requieren con frecuencia del apoyo de terceros, ya sea como relevos, donación de alimentos, cobijas o un lugar para descansar.Para atender las innumerables necesidades que surgen en dichas situaciones se requiere, además de voluntad, de una buena organización.Una de las asociaciones con mayor presencia en León es la(Provosac) que, aunque fue constituida de manera formal en 2004, desde hace años sus integrantes ya realizaban labores de voluntariados relacionadas con los pacientes y sus familiares.Adaptándose a las necesidades que van detectando a raíz de la cercanía de sus instalaciones con el Hospital General de León,en distintas áreas, dando prioridad a quienes padecen insuficiencia renal.Según cálculos de la asociación sonquien está sometido a hemodiálisis, para la compra de un líquido y una ampolleta básicas en su tratamiento. Es decir, esta cantidad no incluye el resto de gastos médicos, los costos de alimentación, vivienda y transporte a los sitios de curación.Al ser la insuficiencia renal una enfermedad sin cura definitiva y a tratar por el resto de sus vidas, en Provosac se han enfocado en apoyar a quienes la padecen, de manera económica como también mediante charlas con especialistas que les compartan consejos que sean benéficos para convivir con su padecimiento.Recientemente, la asociación ha obtenido recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para apoyar por seis meses, con el costo total del tratamiento,El donativo se aproxima a un total de 48 mil pesos, al cual los beneficiados acceden tras la firma de una carta compromiso, con la que se comprometen a asistir cada jueves ainfecciones o complicaciones por su enfermedad, hasta los que permitirán la obtención de ingresos a la familia, como la creación de huertos caseros o la realización de postres y bisutería.Con apoyo de las trabajadoras sociales del Hospital General de León, los cinco profesionistas que integran el equipo de la asociación seleccionan a las personas con mayores necesidades para apoyarlas en la mayor medida posible, siendo éste el procedimiento a través del que se han atendido a pacientes de distintos tipos de enfermedades.Cientos de personas reciben alojamiento y comida gratis.Además del equipo administrativo de la asociación, a ellos se suman diversos grupos de voluntarios, quienes realizany preparación y repartición de alimentos a familiares de pacientes dentro de sus instalaciones.De entre tales grupos sólo dos de sus integrantes se encargan de realizar recorridos dentro del hospital para detectar las necesidades de los pacientes y de sus acompañantes., directora de la asociación explica que con esa medida se respeta la privacidad de los internos, razón que también impulsó el establecimiento de varios filtros de seguridad para acceder a las instalaciones para ver a los enfermos.Como asociación, Provosac, tomando evidencias fotográficas en todo momento, a manera de comprobar a quienes donan fondos y que su apoyo es bien empleado. Los apoyos de la asociación se han adaptado a manera de filtrar que los beneficiados sean realmente personas con situaciones económicas y médicas vulnerables.Ello con el objetivo deen situación de calle,del Hospital General de León como un punto en el que reciben alimentos gratis de los voluntarios que se acercan a alentar a quienes esperan un familiar o amigo enfermo.Hay personas que, enfocadas en simplemente compartir un poco de lo que poseen, ignoran el hecho de que a quienes ayudan probablemente no sean quienes estén más necesitados.Cada mes un grupo de jóvenes francorrinconenses reparte comida afuera del Hospital General de León.Un grupo de amigos originarios de San Francisco del Rincón acuden cada fin de mes al Hospital General del León donde, estacionados cerca del sitio de taxis, reparten cerca de 500 tacos y cientos de refrescos a quienes se formen tras la cajuela de la camioneta en que se transportan.La fila de quienes se acercan a recibir los alimentos no disminuye hasta que los alimentos comienzan a terminarse, en menos de una hora.Esta tradición la sigue uno de ellos desde hace más de cuatro años, iniciada sin algún motivo especial; sólo apoyar a las personas le produce una satisfacción que ahora no puede esperar cada mes para regresar a repartir comida al Hospital.El resto de los integrantes, tiene menos de un año de haberse unido a la iniciativa de su amigo; sin embargo, comparten el sentimiento y las ganas de continuar haciéndolo por mucho tiempo más.Ninguno quiso dar su nombre, e incluso se mostraron incómodos ante la toma de fotografías, pues afirmaron que es algo que hacen de corazón, sin esperar más a cambio que las bendiciones que les da la gente.En Guanajuato, el Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados de la Secretaría de Salud se encarga de organizar las labores altruistas que se realizan en los diversos hospitales de 37 municipios del estado.Compuesto por 41 voluntariados y 24 patronatos, esta red de 65 asociaciones reúne a más de 530 guanajuatenses.El Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados de la Secretaría de Salud da clases a enfermitos.Entre sus programas más destacados está “Sigamos aprendiendo en el hospital”, que consta de la adecuación de aulas dentro de los hospitales.Con este programa, en el que también participa la Secretaría de Educación Pública (SEP), se busca erradicar el rezago escolar que los niños pueden alcanzar al no poder asistir a clases por su situación médica.Desde su inicio en septiembre de 2016 en el Hospital General de León y en el Hospital General de Celaya se han atendido a mil 93 niños, a los que se suman los 189 menores que han participado del aula del Hospital de Especialidades Pediátricas en León a partir de febrero.También, a través de albergues es que las distintas asociaciones que integran el Comité Estatal apoyan a quienes acompañan a los pacientes durante su estancia en los centros médicos.Hasta ahora en Guanajuato hay 15 albergues coordinados por integrantes del Comité en 12 municipios, entre los que se cuentan: León, Guanajuato, San Felipe, San Luis de la Paz y Pénjamo, entre otros.