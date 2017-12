Engañan dando esperanza con 'células madre'

Publicidad



“No me molesta que usen mi casa, nos ayudaron y si alguien quiere probar, pues es bienvenido”, dijo Luz María.



“A mis 68 años nos pegó la diabetes a mi marido y a mí, él era el que estaba peor, ya no podía mover las piernas y tenía el azúcar arriba de 380, ahorita ya queda en 130 y no pasa de ahí, y anda camine y camine”, aseguró. Su esposo, Agustín, lleva utilizando la cura un año, cuando su hija les propuso esa alternativa.



“La bioestimulación con Plasma Rico en Plaquetas es un procedimiento autólogo, realizado con sangre extraída en forma indolora del mismo paciente, dicha muestra se centrifuga para separar los distintos componentes (glóbulos blancos, rojos, plaquetas, plasma). Una porción del centrifugado contiene plasma rico en plaquetas, que son las células que participan en la coagulación”, se explicaba en el exhorto del Senado.

“Estas poseen un gran número de sustancias llamadas ‘factores de crecimiento’, que promueven la migración y división celular, quienes tienen el potencial de estimular la respuesta reparativa de los tejidos dañados, como por ejemplo, en la tendinosis, motivo por el cual se realiza este procedimiento”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

buscan un alivio para sus malestares y, al hacerlo,detectó dos sitios en León donde se ofrecen estos tratamientos y cobran 100 pesos por sesión.La Secretaría de Salud del Estado informó que sí existen enfermedades que pueden ser tratadas por medio de las células madres, pero éstas, no después.Actualmente la secretaría no maneja el uso de este método, pero en León existen empresas especializadas para conservar el cordón y, en caso de que se requiera, ofrecen un tratamiento de este tipo.En mayo de este año, elrealizó el trasplante de células madre a una menor de cinco años con diagnóstico de. En el País, además de en Puebla, hay hospitales públicos deque hacen estas intervenciones.En agosto, lainformó que a través del Hospital General de Occidente (HGO), implementa un innovador tratamiento mediante células madre para remediar la disfunción eréctil.La Cofepris debe autorizar este tipo de tratamientos, avalada en resultados acreditados por expertos y la autoridad sanitaria.Además, lareactivó en 2016 el Programa de Trasplante de Células Hematopoyéticas, células inmaduras que se pueden transformar en todos los tipos de células sanguíneas: glóbulos blancos, rojos y plaquetas; las cuales se obtienen de un pinchazo en el dedo.Hospitales o clínicas privadas también pueden realizar tratamientos con células madre, perode la(Cofepris), y sólo hasta que se obtienen resultados acreditados por expertos y la autoridad sanitaria pueden someterse al procedimiento de autorización para uso comercial. Además, por lo generalA finales de 2015, la Cofepris suspendió las actividades de un centro biotecnológico con fines estéticos en la Ciudad de México, que ofrecía estos servicios. El establecimiento operaba sin protocolos de investigación clínica científica que avalaran el uso de células madre con fines terapéuticos en seres humanos., especializados en “autohemoinyecciones”. Ellos tienen su consultorio en Chapalita, donde cobran 100 pesos por “vacuna”.Además, los martes y jueves por la mañana y por la tarde dan consultas frente al mercado de Las Margaritas., una vecina de la zona, les presta su domicilio para que atiendan a las personas que quieran sus tratamientos.Muchos pacientes se enteran de boca en boca.Vecinos que llegan al mercado escuchan historias “milagro” de enfermos curados.dijo Jovita, una de las trabajadoras del mercado.Los enfermos llegan al número 820 de la calle Río Santiago entre Contreras y Río Frío, donde por semana atienden a unas 100 personas que buscan la inyección de “células madre”.Otras vecinas que acudieron, no tuvieron alivio. “Pa’ qué le voy a mentir, a mí no me sirvió, a muchos sí, eso dicen, pero yo no, por eso ya no fui”, explicó la señora Mago, que tiene sus manos hinchadas por la enfermedad y en su ojo izquierdo, un punto blanco que le nubla el iris.El tratamiento que dan Jonathan y Yolanda es así: primero pinchan el dedo del paciente con una aguja como para medir el azúcar en la sangre. El líquido que sale, se combina con una ampolleta que, según los naturistas, contiene una célula madre. La mezcla se agita y se inyecta en el ombligo del paciente.El resultado tarda un día en aparecer y no duele, advierten. Aunque para mantenerse en constante recuperación, se debe continuar con el tratamiento al menos una vez por semana.Laexplica que dentro de sus prácticas está la autohemoinyección, que consiste en, luego seque contiene ungeneralmente.Según sitios especializados al ser la propia sangre del paciente, no existen riesgos de contagios de enfermedades yEn abril de este año hubo un exhorto en el Senado para que la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris identificara los establecimientos que operan en todos los estados del País y quey que no cumplen con los requisitos establecidos por dicha Comisión.