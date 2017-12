Un adolescente de 15 años de edad fue vinculado a proceso por asesinar a su madre y enterrar el cadáver en una barranca de Milpa Alta.



REFORMA dio a conocer el asesinato de Lilia, de 47 años de edad, a quien estrangularon, golpearon e intentaron quemar, con base en la carpeta CI-FMIL/MIL-1/UI-1C/D/1123/11-2017.



Este domingo, Maribel Mayer Meabe, titular de la Fiscalía del Menor, dio a conocer que el imputado, identificado como Mario, se encuentra en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes.

"El resultado de la necropsia confirmaron que la causa del deceso fue por estrangulamiento con un cordón, alambre o cable, y que el cuerpo continuó recibiendo lesiones aún después de que la víctima falleció", detalló la Fiscal en conferencia.



Acorde con la indagatoria, la mañana del domingo pasado, la mujer y Mario se quedaron solos en el domicilio, ubicado frente a una barranca rodeada por caminos de terracería.



El esposo de Lilia y sus otros hijos no estaban.



Mario y su madre discutieron y el primero presuntamente la golpeó y asfixió.



Durante dos días la familia de la víctima no pudo localizarla.



Pero una llamada anónima cambio el curso de las cosas: el esposo de la mujer fue enterado de que ella estaba muerta y sepultada cerca de su vivienda.



Él y su cuñado la buscaron por horas hasta que la encontraron enterrada. La víctima estaba desnuda y con signos de arrastre y lucha.



Ya con policías preventivos y de Investigación, Mario terminó por admitir que él la había asesinado supuestamente porque no se sentía amado.



El adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía del Menor, al tiempo que todos los testigos declararon ante el Ministerio Público.



Después se supo que la llamada anónima que alertó sobre el paradero final de Lilia la hizo la novia del matricida.





"Él me lo contó y no pude guardar el secreto", reveló a agentes de la Procuraduría capitalina (PGJ).