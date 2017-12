Suma ataque 4 víctimas

Publicidad

Luego de que hombres armados ingresaran a un establecimiento de venta de materiales para la construcción y dispararan en contra de varias personas, se estableció que tres murieron en el lugar y el lesionado perdió la vida cuando recibía atención médica en una clínica particular.En la escena del crimen fueron localizados 23 casquillos percutidos de tres armadas distintas, entre ellas una larga tipo AR-15.De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, hasta el momento solo dos de las cuatro víctimas han sido identificadas por sus familiares, mientras que hasta la mañana de este sábado los cuerpos se encontraban en el Semefo,para la autopsia de ley.Las víctimas fueron identificadas son Arturo Jiménez Chávez, de 47 años, quien fue uno de los que se encontraron en el lugar de la agresión, mientras que Rodrigo Sánchez Martínez, de 19 años, fue la persona que murió en una clínica, ambos con domicilio en Los Manceras.Hasta ahora los otros dos cuerpos se encuentran en calidad de no identificados y se espera que en las próximas horas se puedan establecer las heridas que presentaban las víctimas y las causas de sus muertes.Con respecto a la mecánica de los hechos, se sabe que fueron dos hombres los que ingresaron al lugar y dispararon en contra de las cuatro víctimas para posteriormente salir y huir a bordo de un carro blanco.Personal de Servicio Periciales levantó como evidencias del crimen 23 casquillos percutidos de armas cortas calibres .9 mm; .38 y de arma larga .223 mm.Hasta el momento la Unidad Especializada en Homicidios y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizan las investigaciones correspondientes para establecer el móvil del crimen.Fue a las 2:40 de la tarde cuando a Central de Emergencias 911, reportaron personas lesionadas al interior de un negocio de venta para la construcción sobre la calle Benito Juárez de la comunidad de Los Mancera.Al lugar se trasladaron elementos de la policía y paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar observaron de que tres hombres estaban sin vida en el lugar y uno más lesionado que fue llevado a una clínica particular, pero falleció más tarde.