Visita Real Madrid TV Celaya

Publicidad



“Ellos me contactaron, en un programa que tiene del equipo a eso se dedican a viajar por el mundo, buscar historia de dónde han estado los jugadores y hacer historia de los fanáticos del equipo, me imagino que como estoy registrado como socio del club, me contactaron para ayudarles a mencionar lugares típicos de la ciudad, restaurantes, el estadio, tener todo lo que podría tener de los jugadores cuando jugaron en Celaya (Michel, Hugo y Buitre)”, comentó el fanático del Real Madrid.



“Esto fue hace un mes y medio, quizá, menos, por correo y llamadas me contactaron, nos íbamos a ver en Celaya, esa era la idea, pero al final por cuestiones de agenda ya no nos vimos, sólo les di referencia, fotografías de todo lo que hay en Celaya, fotos de cuando estuvo Buitre, Hugo y Michel, son los que usaron, pero ya no supe más”, comentó.



“Fue chistoso porque no lo esperas, me hubiera gustado poder estar, salir en el canal hubiera ser más padre, trata de conseguir fotos, playeras, poquito más de cosas, si tengo muchas cosas, pero están algo descuidadas y estuve buscando, pero por trabajo no pude ir y ellos también por su agenda que está apretado”, expresó.

✈️ Celaya y Querétaro, el México de El Buitre, en #MadridistasPorElMundo. No te lo pierdas la emoción de esta nueva entrega desde las 22h30 en #RMTV.



https://t.co/yvx8zJdNL0 pic.twitter.com/vNyk9SAFNY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2017

El programa de Real Madrid Televisión, ‘Madridistas por el Mundo’, estrenó este lunes un episodio en el que muestran el paso de Emilio Butragueño por los Toros del Atlético Celaya y a los aficionados que tiene el equipo merengue en esta ciudad.Uno de los primeros contactos que tuvieron con alguien de Celaya para hacer este capítulo, fue con Rogelio Palafox , quien es socio del Real Madrid.Rogelio actualmente no vive en Celaya, por lo que no pudo estar en el recorrido que hizo Real Madrid Televisión por la ciudad.Expresó que no se esperaba ese contacto con el Real Madrid y más para hablar de su ciudad.Este lunes a través del canal del Real Madrid se estrenó el capítulo de ‘Madridistas por el Mundo’ con Celaya y Querétaro; un video previo se dan a conocer imágenes de la ciudad y conductora Xoana Cores da un pequeña reseña de la cuidad en la que se encuentra.“Un ídolo de nuestro club cambió para siempre la manera de vivir el futbol en esta ciudad”, arranca en el video la periodista.