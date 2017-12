Comienza restauración el 6 de enero

Publicidad

Los trabajos de restauración y mantenimiento del Portal Colunga comenzarán a partir del 6 de enero, para no afectar las ventas de los comerciantes en esta temporada alta, así lo declaro Gustavo Báez, director de Desarrollo Urbano.“Los apuntalamientos ya están, ya tenemos aprobado el proyecto para empezar la restauración, ya está contratada la empresa y de hecho ya iban a empezar los trabajos, pero yo como Desarrollo Urbano les pedí al de Obras Públicas que no, que después del 6 de enero, para no perjudicar a los locatarios”.Ésta medida se tomó porque se tendrá que cerrar el tramo y la gente no podrá pasar, siendo diciembre la época de más ventas, buscan no perjudicar sus negocios.Señaló que habló con los comerciantes y apoyaron la decisión, además de que no puede suceder nada grave, ahorita, ya que todo está apuntalado.“Ya no hay problema si se espera un poco, ya sólo falta uno o dos de apuntalar, pero ellos ya contrataron a una empresa, que es la misma que trabajará con las columnas”, mencionó.Gustavo Báez hizo la solicitud en las reuniones que tuvo con el gabinete, antes de empezar y pensando en los locatarios se tomó esta acción.Lo que se hará para el próximo año es la cimentación, se cambiarán las columnas que se tiene que cambiar, después Jumapa entrará para el cambio de drenaje.