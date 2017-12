Cuestionan actuar de autoridad tras desapariciones

Publicidad

En Guanajuato aumentaron los casos de desapariciones, y Celaya encabeza el listado con más en todo el estado, por lo que regidores externaron su opinión y coincidieron en que se debe de trabajar más para bajar los índices.El regidor Israel Herrera Hernández de la fracción panista mencionó que “la situación de seguridad sigue siendo un tema muy delicado e importante, la autoridad municipal siempre se ha mantenido enfatizada en realizar las acciones que le corresponden, pero la autoridad encargada de estos casos son la agencia del Ministerio Publico, tanto la especializada como no, son los que tienen que dar con la carpeta de investigación”.Señaló que deben de dar toda la información, como las carpetas, supuestas, avances propuestas y sobre todo los resultados, adjuntó que es muy lamentable y se suman con el dolor de las familias de personas desaparecidas, ya que son seres humanos que tienen familia, independientemente de la razón por la que estén desaparecidas.“Por lo que seguiremos trabajando, para que este tipo de acciones disminuyan y no se estén dando”, resaltó.A su vez, el regidor priísta Jorge Montes señaló que son lamentables los casos y habló al respecto. “Esto es función del Ministerio Público, trabajo que no ha realizado la Fiscalía de Delitos en el Estado, y lo que va a hacer el Ejército son funciones muy específicas (interiorización) como robo de combustibles, robo de camiones, robo en la vías generales de comunicación”.Señaló que en los casos de las desapariciones es un trabajo que no está realizando correctamente la Fiscalía General de Justicia del Estado.“Estas son situaciones de falta de seguridad en el Estado, es algo que ha venido diciendo muy acertadamente el senador Miguel Ángel Chico, desde que era diputado local, él hablaba claramente de una falta de acciones”, dijo.