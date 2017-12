Espera convocatoria para buscar alcaldía

Publicidad

El delegado de la Conagua en Guanajuato, Humberto Navarro aseguró que esperará la convocatoria del PRI para poder participar en la contienda electoral para la alcaldía de San Miguel Allende.“A la hora que el PRI, el partido donde milito desde hace muchos años y he tenido la suerte de ser servidor público en distintos cargos de elección popular, determine y nos de a conocer su convocatoria yo veré si ha condiciones o no para participar”, afirmó en entrevista.Desde el año pasado, Navarro de Alba había externado su deseo por ser el próximo alcalde de San Miguel de Allende, ayer tras un evento de entrega de títulos de concesión de aguas nacionales, reiteró su deseo.“San Miguel de Allende es un objetivo muy importante porque además creo que merece que las cosas cambien y los sanmiguelenses merecen que les vaya mucho mejor de lo que les ha ido”, señaló.Navarro de Alba afirmó que es un “hombre que se ha preparado toda la vida” y no es ningún improvisado al estar inmiscuido en la administración pública y esta listo “para cualquier responsabilidad” que el partido tricolor quiera que abandere.En los próximos días el Comité Estatal del PRI dará a conocer su convocatoria para la elección de los candidatos a diputaciones, ayuntamientos y gobernador.“El momento político, es algo que no puedo negarlo, me inquieta y me interesa pero soy un hombre que sabe muy bien que los tiempos políticos se determinan ni antes ni después”, afirmó.