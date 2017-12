Quieren hoteleros 'cancha pareja'

Publicidad

Con el objetivo de regular a todos los lugares de hospedaje y comenzar a tener ‘cancha pareja’ en el sector hotelero se discute en el Congreso la Iniciativa de Reforma a la Ley de Hacienda del Estado, que pretende retener el impuesto de 2% a plataformas digitalesAsí lo detalló el presidente de la Asociación de Hoteleros de Celaya, Miguel Cano Montes, quien afirmó que es un primer paso tras un año de discutir la propuesta que fue realizada por el grupo parlamentario del PAN, la cual ya podría entrar en vigor para el próximo año.La propuesta legal pretende que se realicen las adecuaciones necesarias para clarificar la interpretación respecto a los sujetos obligados al pago del impuesto, por lo que se plantea contar con la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de aquellos que fungen como intermediario, promotor o facilitador como lo son las plataformas digitales en el cobro de la contraprestación del servicio de hospedaje y que actualmente no enteran un impuesto.El líder hotelero puso de referencia que tan sólo en San Miguel de Allende cerca del 50% de las habitaciones que existen no están debidamente registradas y al ser informal puede derivar en diversas problemáticas.“En algunos casos son casas o departamentos y estamos viendo que (en San Miguel de Allende) sólo la mitad de los hoteles sostienen la promoción de destino y todos se ven beneficiados”, señaló el hotelero.Cano Montes explicó el uso que se le da al 2% de impuesto que pagan los hoteleros del Estado, el cual es destinado para la promoción de los destinos turísticos de la entidad, son distribuidos de acuerdo a la necesidad de promoción de cada destino.Explicó que esperan que esta reforma sea un parte aguas para que los Municipios puedan fiscalizar a estos lugares y permita el cobro de predial y agua comercial para tener una competencia pareja.“Queremos una competencia leal, donde mis precios puedan competir con los precios de estas habitaciones que no pagan impuestos por lo cual se abaratan (…), tenemos que encontrar la manera de subir la ocupación hotelera y debemos estar debidamente regulados donde se cuide al huésped y al empleado”, dijo.