Hace días leía en un estudio del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI) que nuestro país ocupa la séptima posición en el ranking de accidentes viales del mundo y que el 95 % de ellos son prevenibles.Las altas cifras de accidentes y la cantidad de tráfico que hay en nuestra ciudad me hacen reflexionar en la falta de conocimiento que tenemos al conducir.Quizá sería valioso contar con una cultura que nos obligue a estudiar la normativa reguladora sobre la prevención de accidentes; las leyes de vialidad y tránsito deberían ser materia obligada en las primarias, escuelas técnicas, universidades pues definitivamente el desconocimiento de las mismas tiene resultados fatales.Además del tema de educación vial las costumbres propias y hábitos de las personas sobre la responsabilidad que tenemos hacia los terceros podrían cooperar para llegar sanos y salvos a nuestro destino sin tanta plegaria y rezo.Importante saber que un 68% de los conductores excedemos el límite de velocidad y casi un 97 % de los peatones va caminando por calles, avenidas y cruces sin prestar atención a los vehículos que circulan. Hoy el consumo de alcohol se ve rebasado –en tema accidentes- por el hábito de leer textos y usar el teléfono celular mientras se conduce o camina, definitivamente esto incrementa cuatro veces más la probabilidad de sufrir algún accidente al volante o al caminar.En México, los estados sancionan estos malos hábitos y acciones de diversas maneras; por ejemplo, en el estado de Jalisco se sanciona con 175 días de salario mínimo y arresto, Zacatecas sanciona con un día, en Morelos esta acción no se sanciona, Guanajuato con arresto de 20 a 36 horas; Yucatán con 23 días de salario mínimo al conducir usando el celular. Más la realidad, es que pocos hacemos caso de estas reglas y en un profundo descuido sobre mi responsabilidad hacia el otro, conduzco usando el telefonito, al despiste leo algún mensaje o las bicis y motos se adentran a circular como si fueran de hule o invencibles sin reflexionar en lo vulnerable y frágil que es el ser humano, su vida, su cuerpo. ¿Cómo puedo protegerme? una buena medida –además del estudio obligatorio- seria contar con pólizas de seguros por lo menos hacia terceros, esto apoyaría quizá a promover la concientización social pues en la mayoría de los accidentes nadie quiere o puede hacerse responsable. No soy partidaria de creer que el destino tenga intervención o que Dios en su infinita ocupación decida quién se va a quedar con la pierna chueca, el vehículo torcido o cantando las golondrinas anticipadamente en el portón de san Pedro. Tú y yo podemos hacer la diferencia solo es cuestión de querer.Les propongo que hagamos un alto en estas fechas de tanto ajetreo en NUESTRA gran obligación de cuidarme y cuidar de los demás, pues mis acciones SI tiene consecuencias y nadie debe pagar mis platos porque yo decido andar despistado o ¿usted qué opina?Comentarios: [email protected]