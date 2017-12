Publicidad

Vanelly, una joven de escasos 12 años de edad, se volvió tendencia en redes sociales al mostrar una serie de imágenes que provocaron el agrado e indignación de los usuarios.En las fotografías la chica utiliza atuendos que según consideran los usuarios, son propios de una persona mayor.En la imagen que más impacto ha tenido en la red, ella posa junto a unos globos que muestran el número “12”, usados en la fiesta de su cumpleaños.Los comentarios en redes no se hicieron esperar, así que mientras algunos aseguraron que “está muy chica para exhibir su cuerpo de esa forma”, otros indicaron que luce increíble y que no es posible que tenga 12 años de edad.Este caso ha hecho que las personas se cuestionen si es correcto vestir a las menores de esta manera, ya que otras chicas de su edad, o inclusive menores, pueden seguir su ejemplo y terminar siendo acosadas.Cabe recordar que un caso similar se convirtió en tendencia hace algunos meses en nuestro país, con la joven Mirka Gallego, quien también posaba en diversas instantáneas con ropa que de acuerdo a los usuarios, no es propia de su edad.