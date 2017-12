Publicidad

"Me da mucho nervio ya me lo va hacer me va a desmaquillar me está explicando todo el procedimiento anteriormente me lo había hecho, pero me lo hice muy poquito entonces hoy me lo van a hacer un poco más grande".

No es un rumor que Araceli Ordaz, "Gomita" sea fanática de las cirugías estéticas ya que se ha realizado un sin fin de cambios en su cuerpo como aumento de glúteos lipoescultura y nariz ahora la conductora nos volvió a sorprender en su canal de YouTube con un arreglito más.La también youtuber se hizo un "arreglito" más y se inyectó los labios al estilo Kylie jenner al parecer no la joven no le teme al cambio radical de su cuerpo recordemos que en su anterior video se realizó un cambio de look en su cabello pintándoselo de rosa.Con mucha emoción y nervios acudió con el doctor Javier Ruiz a quien la joven siempre ha admirado y es gran amigo de ella.Antes de hacerse el retoque "Gomita" aseguró que sus padres no sabían nada de su nuevo arreglo cosa que también la puso nerviosa comentando que se iban a dar cuenta por medio de su canal o por las historias de Instagram.