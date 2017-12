‘Chucky’ coquetea con el Barcelona

Publicidad

El mexicano Hirving Lozano la está rompiendo en Holanda, pues además de ser el referente en la ofensiva del PSV con diez goles, su aportación en el sistema de Phillipe Cocu es mayúscula.Por esa razón, el extremo azteca podría fichar con algún club importante luego de que finalice la campaña. Sin embargo, Lozano no quiere ir a cualquier competición: “Siempre he dicho que me ha encantado la Premier, pero LaLiga española también me gusta mucho.”Y es que al ser cuestionado sobre con qué jugador le gustaría compartir cancha, el ‘Chucky’ también lo tiene claro. “(Me gustaría jugar) con Messi, es un gran futbolista. Para mí es un fenómeno… Ojalá, Dios quiera (me fiche el Barcelona) vamos a ver”.No obstante, el habilidoso canterano de Pachuca está enamorado del equipo Granjero, ya que “el PSV es un gran club, la gente me ha aceptado muy bien. Mi familia va adaptándose, sé que llegué a un equipo importante”. Pero ello no le quita la ilusión en que su actual escuadra sea un trampolín para llegar más lejos. “Está muy bien para empezar (el PSV). Tengo que seguir aprendiendo muchas cosas. Espero que todo siga como hasta ahora y luego ya se verá si salgo”.