Convenio de coalición del Frente, a 80% de avance

El Comité Ejecutivo del Frente Ciudadano por México, que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, hasta ahora ha logrado avanzar 80% en el convenio de coalición que presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE), antes del 14 de diciembreIntegrantes de la agrupación política precisaron a EL UNIVERSAL que el convenio de coalición es exclusivamente para el tema federal, es decir, para el Congreso de la Unión y la Presidencia de la RepúblicaPor lo que el tema estatal y municipal, se irá revisando de acuerdo al calendario de los institutos electorales localesSobre el método de selección de candidatos, añadieron que continúan analizando el idóneo y que genere el mayor consensoDe acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo, diputado federal por el PRD, el convenio de coalición del Frente Ciudadano va avanzando casi en 80% en el reparto de candidaturas y la definición del método de selección del candidato presidencialSin embargo, aclaró que la negociación entre los tres partidos no ha sido tan fácil debido a los acuerdos para designar candidaturas por cada instituto político“Como la coalición a nivel federal es total, hay que discutir cada distrito, cada senaduría, ver los géneros, a quién le corresponden, en fin, no es una negociación tan sencillaNo es fácil, pero el Frente va a cristalizarse y vamos a ir juntos a la contienda electoral”Adelantó que es probable que el convenio se firme antes del sábado para que, todavía en funciones, Alejandra Barrales encabece el acuerdo antes de ser sustituida como presidenta del PRDOtras fuentes del PRD informaron que la dirigencia de su partido mostrará los avances el martes, para que conozcan cómo se han resuelto los espacios que tienen los perredistas en las candidaturas federalesEl secretario general del PAN, Damián Zepeda, dijo que las negociaciones aún continúan, por lo que será en los próximos días cuando lleguen a un acuerdo final, el cual podría quedar listo antes del 14 de diciembre, toda vez que el diálogo sigue con la intención de lograr los consensos necesarios y suficientes entre los tres partidos“El Frente Ciudadano será una realidad, porque mediante el diálogo constante estamos avanzado hacia la construcción de una coalición electoral fuerte y sólida que establecerá en México el primer gobierno de coalición y que contará con una mayoría estable en las Cámaras de Diputados y el Senado”, afirmóPor parte de MC, externaron que se han demorado en concluir el convenio de coalición debido a que se busca ir con una alianza parcial en lo federalEn cuanto el método de selección de candidatos, afirmaron que siguen analizando, aunque entre las opciones se prevén encuestas espejo entre los aspirantes presidencialesPAN dice que sí vanEl PAN aseguró que no sólo se va a concretar la coalición electoral del Frente Ciudadano por México, sino que irán juntos a la elección presidencial en 2018En un comunicado, pidió a la ciudadanía “no tener ninguna duda de que las tres fuerzas políticas están trabajando con generosidad, convencidos de que primero está el país, después los partidos y muy al final los proyectos personales, por muy legítimos que sean“Tenemos claro que el país está por encima de cualquier interés partidista o personalEse es el motor de nuestro diálogo, de la discusión democrática que se está dando en torno al convenio de coalición electoral”, dijo