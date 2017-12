Llueven críticas a AMLO por amnistía a narcotraficantes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dirigentes del PRD y del PAN criticaron a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, quien planteó el sábado pasado la posibilidad de ofrecer amnistía a los líderes de los cárteles de la droga, con el fin de que se termine la violencia y se garantice la paz en el paísLópez Obrador fue cuestionado sobre el tema y dijo que lo va a plantear y que lo está analizando“Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar la amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir a Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas”, dijo el sábado López Obrador, de gira por TixtlaAl respecto, la idea de Andrés Manuel López Obrador fue calificada por integrantes de la dirigencia nacional del PRD como una falta de conocimiento de la realidad del paísEl presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, afirmó que “lo que este país necesita es justicia con todas aquellas personas que han sido víctimas del crimen organizado, para todos aquellos que han sido relegados por el actual sistema económico y político, este país necesita instituciones que brinden justicia y protejan los derechos de los ciudadanosLa propuesta de AMLO refleja el pleno desconocimiento de la realidad del país y deja ver su gran desprecio por las leyes y la Constitución”Señaló al presidente de Morena de perdonar a personajes de la mafia del poder como Manuel Bartlett, Elba Esther Gordillo, Lino Korrodi, entre otros, cuando estos pasan a formar parte de su partido, Ávila Romero dijo que la postura del líder de Morena es la negación del Estado de derecho y de la Constitución en México, es el desprecio por las leyes y las instituciones, “cuando lo que México necesita es todo lo contrario, construir instituciones fuertes que hagan valer la ley a todos los ciudadanos y que nadie esté por encima de ésta, ni los gobernantes mismos“Andrés Manuel López Obrador piensa que las víctimas no tienen derechos y no deben tener acceso a la justicia, por lo que demanda que las víctimas perdonen a sus victimarios”, afirmóPor su parte, el vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Jesús Zambrano Grijalva, criticó que la propuesta de una amnistía para criminales es una barbaridad“¿Amnistía para los criminales, que envenenan a la gente y especialmente a nuestros hijos, como si fueran luchadores sociales? ¡Qué barbaridad!”, expresóIgual en el blanquiazulEl presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, refirió que la propuesta de su homólogo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre la amnistía a los líderes del narcotráfico en México, es una idea “viejísima” que ha fracasado en los países donde se ha intentado, como en el caso de Colombia, cuando el gobierno pretendió negociar con el narcotraficante Pablo Escobar, teniendo un verdadero “desastre” como resultado“El planteamiento de López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locurasEs una verdadera locuraY además es una idea vieja y malaNi la violencia en la que nos tiene el PRI, ni la demencia de lo que dijo López ObradorLo que se necesita frente a la gravedad del problema es un planteamiento serio, con inteligencia”, afirmóLa aspirante presidencial independiente Margarita Zavala criticó las declaraciones del presidente nacional de Morena, sobre la posibilidad de darles amnistía a líderes del narcotráfico para lograr la paz en el país, en caso de ser PresidenteEn su cuenta de redes sociales, la esposa del ex presidente Felipe Calderón afirmó que ella plantea un país donde se respete la ley y los delincuentes acaben en la cárcel, a través de una política bien definida“AMLO quiere amnistía para corruptos y criminalesSu propuesta es un país de impunidadYo quiero un México donde se respete la ley y los delincuentes estén en la cárcel”, escribió