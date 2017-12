Maestros piden restituir a uno de sus compañeros

Publicidad

Un grupo de maestros protestó frente palacio de gobierno al exigir que restituyan a uno de sus colegas que fue retirado de su cargo en Calnali sin, agregaron, argumento alguno.Los docentes de la zona 04 en dicho municipio aseguraron que fue una falsa acusación ya que Flavio Hernández Arenas nunca supo el motivo por el cual perdió su trabajo.Agregaron que desde hace 20 días se dio la orden de restitución, pero a la fecha el profesor no ha vuelto. Por esa razón maestros protestaron con cartulinas en la plaza Juárez de la capital del estado.“Se hizo la investigación, no le encontraron delito pero aún no lo reubican. Cuando preguntó de qué lo acusaban no le quisieron decir con el pretexto de proteger a altos mandos. No le quisieron mostrar la evidencia”, aseguró el maestro José Antonio Beltrán.