Medios dicen Ya Basta a violencia contra periodistas

Medios de comunicación nacionales e internacionales, así como el Grupo de Diarios América (GDA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y PEN México, denuncian "la ofensiva asesina" que han padecido periodistas al investigar y difundir las actividades de la criminalidad y el narcotráfico en México.En un desplegado que se publica hoy miércoles, 34 medios —sitios web, periódicos, televisoras, radiodifusoras y agencias informativas— demandan al Estado garantizar el derecho a la información en México.Informan que, "unidos como una sola voz", convocarán en breve a una serie de foros para acordar medidas ante las amenazas y ataques.En 2017 han sido asesinados Javier Valdez (RíoDoce), Miroslava Breach (La Jornada), Maximino Rodríguez (Colectivo Pericú), Ricardo Monlui (El Sol de Córdoba), Cecilio Pineda (La Voz de Tierra Caliente) y Filiberto Álvarez (La Señal)."Hoy en México la impunidad, la corrupción y, en especial, el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad. Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México", señalan.Enfatizaron "que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy, más que nunca, exigimos por la seguridad de los periodistas mexicanos, de todo aquel que ejerce el periodismo en México y por el bien de la sociedad".Al lanzar un "basta ya", los medios advierten que la manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición.En orden alfabético, firman el desplegado Animal Político, Cuartoscuro, EFE, El Dictamen, El Economista, El Financiero, El Heraldo, El Informador, El Mañana, El País, EL UNIVERSAL, Grupo Expansión, Grupo Radio Fórmula, Grupo Milenio, Grupo Radio Centro, Grupo Reforma, El Sur, Horizontal, Grupo Imagen, La Crónica de Hoy, La Jornada, La Razón, Letras Libres, Medios Masivos Mexicanos, MVS Comunicaciones, Nexos, Noroeste, NRM Comunicaciones, Organización Editorial Mexicana (OEM), RíoDoce, Político.mx, Sin Embargo, TV Azteca y Uno TV.Por parte de medios y organizaciones internacionales, El Comercio (Perú), El Mercurio (Chile), El Nacional (Venezuela), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Tiempo (Colombia), La Nación (Argentina), La Nación (Costa Rica), La Prensa Gráfica (El Salvador), O’Globo (Brasil), PEN México, la Sociedad Interamericana de Prensa, Grupo de Diarios América y la World Association of Newspapers and News Publishers.