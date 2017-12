Sancionarán a los panitas que apoyen a Zavala, advierte líder

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Militantes de Acción Nacional que recopilen firmas para la ex panista Margarita Zavala, quien busca ser candidata independiente a la presidencia de la República, serán llevados a la comisión de orden y justicia del Partido Acción Nacional (PAN).“Si son o no responsables, serán juzgados por la comisión y el castigo va desde una suspensión de derechos temporal, hasta la expulsión de las filas del PAN”, advirtió el dirigente albiazul en Hidalgo Asael Hernández Cerón durante su visita a Huejutla.Invitó a quienes conozcan a panistas que apoyen a la ex primera dama del país a hacerlo del conocimiento de sus dirigencias locales y estatal, para que sean canalizados a la instancia partidista.Hernández Cerón aclaró que a él no le corresponde sancionar estas actitudes de apoyo que llevan a cabo algunos de sus militantes.Durante entrevista, Alfredo Ortega Appendini, ex candidato a la dirigencia estatal del PAN, consideró que el pronunciamiento de Hernández Cerón limita la libertad de expresión y lleva a cabo un uso indebido de sus funciones.“Hasta donde sé no es ningún delito firmar a un independiente, luego que el estatuto dice claramente que no puedes apoyar a otro candidato de otro partido”, dijo y agregó que por el momento Acción Nacional no tiene abanderado presidencial.Las firmas para ser candidato independiente no tienen “absolutamente nada que ver con el voto”, recalcó.Es la primera vez que un candidato del PAN deja al partido para asumir una figura independiente, dijo y agregó que cuando sea requerido firmará a favor de Margarita Zavala, como parte de los derechos de cualquier ciudadano.“Son cosas distintas, no tiene que ver con un partido político, tengo entendido que Margarita hizo más firmas que Acción Nacional”.Demandó que el dirigente panista solucione las multas que aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades durante el pasado proceso electoral.